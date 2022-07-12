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Park halindeki motosikleti böyle çaldılar

Gümüşyaka'da arkadaşlarıyla birlikte bir kafede oturan Metehan Fidan'a ait park halindeki motosiklet kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Motosikletin çalınma anı kameralara yansıdı.

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Park halindeki motosikleti böyle çaldılar
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Olay, dün gece saat 23:00 sıralarında Gümüşyaka mahallesinde meydana geldi. Gümüşyaka’da ikamet eden Metehan Fidan, arkadaşlarıyla birlikte bir kafede oturduğu esnada park ettiği motosikleti kimliği belirsiz iki kişi tarafından çalındı. Motosikletinin çalındığı dışarı çıktığında anlayan Fidan, durumu Jandarma ekiplerine aktardı. Jandarma, yaşanan hırsızlıkla ilgili olarak araştırma ve soruşturma başlattı. 
Motosikletin çalınma anı çevredeki işyerlerine ait güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

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