Planlı kesintiler devam ediyor
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü, 25/26/27 Nisan 2022 tarihlerinde Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı- Yatırım, Kapsamlı Havai Hat Bakımı ve Yatırım / Dönüşüm/ Yeni Kablo Bağlantısı sebebiyle Silivri'nin bazı mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapacağını duyurdu.
25 NİSAN 2022 PAZARTESİ
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, AKÇAKOCA, DÖRTKUYU, EMİR, FATİH, GÜRHAN, HEZARFEN AHMET ÇELEBİ, KALENDER, KİRİŞHANE, PAŞAKAPISI, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ REİS, SARAYBURNU, TEVFİK FİKRET, TUTUM, ULEMA, UMRE, UZUNLAR, UZUNOLUK, UZUNSELVİ, UZUNÖZ, YANIKSES, YAYLADERE, YILDIZBAHÇE, YILDIZBOSTANI, ZAĞNOSPAŞA, İNKILAP sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AKSOY, ARMAĞAN, ARSA, BADEM, BAĞLAR, BERK, BERKAY, BERRİN, BULUT, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOĞAN, DİLARA, EYLÜL, FINDIK, FIRTINA, GECEM, GEÇMİŞ, GÖZDE, HALİM ULUŞAHİN, ILGAZ, KARACA, KÖROĞLU, MAVİGÖK, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEŞE, NECATİ ÖNEY, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, REFİK, SAHİL, TANDOĞAN, TOROS, UTKU, ZİRVE, ÇAKIRCA, ÇAĞATAY, İĞDE, ŞELALE sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3050., 3051., 3056., 3061., 3062., 3064., 3067., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3100., 3101., 3102., 3103., 3104., 3105., 3106., 3111., 3118., 3124., ADNAN MENDERES sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-SEMİZKUMLAR mah ÇANTA sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah BADEMLİ, BESTEKAR, CANBAZ, GELİBOLU, GÖKYÜZÜ, ILGIT, KAHRAMAN, MEKTUP ÇIKMAZI, MUDANYA, POYRAZOĞLU, SARUHAN, YENİCE ÇIKMAZI, YESEVİ, ÇELENK, ÖZTEKİN, ŞEHİT TEĞMEN BAHTİYAR TOPRAK sk bölgelerinde 25/04/2022 09:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-ALİBEY mah HÜRRİYET sk bölgelerinde 25/04/2022 13:00:00 - 25/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
26 NİSAN 2022 SALI
SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, ARZU, ATEŞ, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BEGONYA, BEGÜM, BEYAZGÜL, CANSU, DEMİRHAN, DERNEK, DOSTLAR, DURU, DÜNYA, DİCLE, DİDEM, DİLEK, EBRU, EFLATUN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, FUAT ONAT, GAMZE, GÜLCANIM, GÜLER, HEDEF, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, KASIM, KERMES, KINA, KINALI, KIRSAY, KIZILÇAM, KUMSAL, LALE, LEYLA, MEDİNE, MENEKŞE, MERAL, MORLALE, MURAT, MURAT SUYU, PALAMUT, PALMİYE, PARKKÖY YUNUS, RÜZGARLI, SAHRA ÇIKMAZI, SAYGIN, SEYMEN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, SİLİVRİ, TACETTİN DEMİRDAĞ, TESTİ, TOPRAK, VAKIF, YEŞİM, YUDUM, YUNUS, ZAFER, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZİNDE, ÇAMLI, ÇETİN EMEÇ, İBRAHİM EZGİN, İHSAN KOÇER, İLYAS YILMAZER, İMGE, ŞEKER, ŞEKERCİ sk / KAVAKLI mah 3360., 3398. sk / YENİ mah TURGUT REİS, ÇİZGİ sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, AKASYA, AKSOY, AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, ARMAĞAN, ARSA, ARZU, ATEŞ, AYDINLAR, AZİM, AÇELYA, BADEM, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BAĞLAR, BAŞAK, BEGONYA, BEGÜM, BERK, BERKAY, BERRİN, BEYAZ ÇIKMAZI, BEYAZGÜL, BUKET, BULUT, BURÇ, BİLLUR, CANDEMİR, CANSU, DALYAN, DEFNE, DEMİRHAN, DERNEK, DESİBEL, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, DOSTLAR, DOĞAN, DURU, DÜNYA, DİCLE, DİDEM, DİLARA, DİLEK, EBRU, EFE, EFLATUN, EGEMEN, EMRE, ERGİN, EYLÜL, FEHİM ERTAŞ, FINDIK, FIRTINA, FUAT ONAT, GAMZE, GECEM, GEÇMİŞ, GÖKHAN, GÖKÇAY, GÖZDE, GÜLCANIM, GÜLER, GİZEM, HALİM ULUŞAHİN, HEDEF, HORON, HİLAL, ILGAZ, KADI, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARACA, KARAYEMİŞ, KASIM, KELTEPE, KERMES, KINA, KINALI, KIRIM, KIRSAY, KIZILÇAM, KUMSAL, KÖROĞLU, LALE, LEYLA, MANOLYA, MARTI, MAVİGÖK, MECLİS, MEDİNE, MEHMET MAŞALACI ÇIKMAZI, MEHTAP, MENEKŞE, MERAL, MERCAN, MEŞE, MORLALE, MURAT, MURAT SUYU, NECATİ ÖNEY, NUR, NİDA, OĞUZ, PALAMUT, PALMİYE, PARKKÖY YUNUS, PEMBE, POLİGON, RECEP YAZICIOĞLU, REFİK, RÜZGARLI, SAHRA ÇIKMAZI, SAHİL, SARIGÜL, SARMAŞIK, SARP, SAYGIN, SEYMEN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, SİLİVRİ, SİMGE, TACETTİN DEMİRDAĞ, TANDOĞAN, TESTİ, TOPRAK, TOROS, TUFAN, UTKU, UĞURLU, VAKIF, YAKAMOZ, YAKUT, YAMANDAĞ, YETKİ, YEŞİM, YILDIZ, YUDUM, YUNUS, ZAFER, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZEYBEK, ZİNDE, ZİRVE, ÇAKIRCA, ÇAMLI, ÇAĞATAY, ÇETİN EMEÇ, ÇEŞME, ÇOBANOĞLU, İBRAHİM EZGİN, İHSAN KOÇER, İLYAS YILMAZER, İMGE, İNAN, İĞDE, ŞAFAK, ŞEKER, ŞEKERCİ, ŞELALE sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah AKDOĞAN ÇIKMAZI, AKSU, AKTENLİ, AKÇAKENT, ALTIEVLER, ALTINKUM, ALTINTAŞ, ARALIK, ASYA, ATASÖZÜ, AĞRI DAĞI, BARAJ, BASİRET, BÖĞÜRTLEN, BÜYÜKYALI, BİLGE, CÖMERT, DAĞÇİLEĞİ, DAĞÇİÇEĞİ, DİNAMİK, DİŞBUDAK, ESLEM, FAZİLET, FISTIK, GÖKÇE, GÜMÜŞYAKA, IĞDIR, KALEKAPI, KALİTE, KARAKOÇ, KAYIN, KISIKLI, KOZALAKLI, KOÇAK, KUŞDİLİ, MAYIS, MEŞGALE, MUTLUGÜL, MUZAFFER, NASİP, NİSANUR, OMUZDAŞ, ORUÇ, PALANDÖKEN, PANCAR, SAKİNE, SAKİNLER, SONGÜL, SPOR, SÜNGÜ ÇIKMAZI, ULUDAĞ, URAL, VARIŞ, YAPI, YORULMAZ, YUSUF, ZİYAFET, ÇAYHANE, ÖMER SEYFETTİN, ÖZLER, ÜZEYİR ÇIKMAZI, ÜZÜMBAĞI, İNANIR, İNANÇ, İSMİNAZ, ŞAMDAN sk / GÜMÜŞYAKA mah ABDİAĞA, ACIPAYAM, AKEVLER, AKÇAKOCA, ALBENİ, ATAHAN, AYDINCIK, BARBAROS KAPTAN ÇIKMAZI, BATTALBEY, BAYRAMÖREN, BAĞDAT, BAĞIŞ, BEYŞEHİR, BOZYAZI, BÜYÜKYALI, BİGA ÇIKMAZI, CAHİT ARF, DAĞLALESİ, DERİNCE, DRAMAN, DİLOVASI, EBRULİ, EMEKTAR, EMİRSULTAN, ERASLAN, EREĞLİ, ERTUĞRULGAZİ, EZİNE, FERİT, GÖLCÜK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, GÜRHAN, GÜÇLÜ, HARMANLAR, HASANKEYF, HIZIRREİS, KARACAOĞLAN, KARALAR, KARAYAZ ÇIKMAZI, KARAYAZI, KARAYEL, KARAÇOBAN, KOCASİNAN, KURŞUNLU, KUYUBAŞI, KÜÇÜKMARMARA, KİRİŞHANE, LÜTFÜ VARDAR, MAHMUZ, MEHPARE, MELİH CEVDET ANDAY, MELİKGAZİ, MEMDUHOĞLU, MERCİMEK, NEZİRAĞA, NURCİHAN, OLTA, OSMANLI, OTABAYIR ÇIKMAZI, OTAĞ, OTELLER, PASİNLER, PAZARYOLU ÇIKMAZI, PİRİ MEHMET, PİRİ REİS, SAMANDAĞ, SARAYBURNU, SARAYÖNÜ, SEBAT ÇIKMAZI, SEMRA SULTAN ÇIKMAZI, SERİNHİSAR, SEYRANİ ÇIKMAZI, SUNAY AKIN, SÜNGERTAŞI, SÜPÜRGECİ, SİLİFKE, S bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce -BÜYÜKÇAVUŞLU MERKEZ mah GÖLET sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜKÇAVUŞLU mah ÇERKEZKÖY sk bölgelerinde 26/04/2022 09:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-/ ORTAKÖY mah ABBASAĞA, ACIYONCA, ADALARÖNÜ, AFYON, ALİBEY, ASMALIKAHVE, ATADAN, AĞABABA, AĞASAR, AĞAÇARDI, AŞKALE, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA, CELAL BAYAR, CÜMLE, DORUK, DOĞANBAYIR, DOĞU, DOĞUHAN, DUTBAHÇESİ, DÜZEN, GARANTİ, GÜVENÇ, HIDIRELLEZ, KASAPOĞLU, KENAN, KURABİYE, KURUÇAY, KUVAYİ MİLLİYE, KÜHEYLAN, KİLİT, MADENÖZÜ, MELODİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, POSTANE, SAKİN EFENDİ, SUATLAR, SULUCA, TATLIPINAR, ULUHAN, YAMAÇ ÇIKMAZI, YAZICI, ZELİHA, ÇAKMAR, ÇARŞIBAŞI, ÖDEV, İLALDI, İNCESU, İSKENDER sk / SELİMPAŞA mah 4006., 4018., 402., 4020., 4026., 4028., 4030., 4034., 4035., 4036., OVAYENİCE sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-OVAYENİCE mah DORUK, DOSTANE ÇIKMAZI, DOĞANTEPE ÇIKMAZI, DOĞUHAN, DÜZEN, OVAYENİCE, PARSELLER sk bölgelerinde 26/04/2022 09:30:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce -SEYMEN mah SOSYAL,TEKE SOKAK,LAİKLİK CADDESİ bölgelerinde 26/04/2022 12:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BİLLUR, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, EFE, GÖKHAN, HORON, KADI, KELTEPE, MECLİS, UĞURLU, ZEYBEK, ÇOBANOĞLU sk bölgelerinde 26/04/2022 13:00:00 - 26/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah TEVFİK FİKRET, PİRİ REİS, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, BUSEM sk bölgelerinde 26/04/2022 13:00:00 - 26/04/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah GENERAL ALİ İHSAN TÜRKKAN, MEHMET SİLİVRİLİ, TOKTAŞ sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah DOKTOR SADIK AHMET sk bölgelerinde 27/04/2022 09:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah AKTAŞ, ALKAN, ECE, GEÇİT, HAMDİ COŞKUN, HÜLYA, MEHMET SİLİVRİLİ, SALKIM, TAŞ, TOKTAŞ, İHLAS, ŞEHİT BAHATTİN ERİŞEN sk bölgelerinde 27/04/2022 13:00:00 - 27/04/2022 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.