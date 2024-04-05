Prof. Dr. Ayhan Kızıl, vefatının 9. yılında senfonik konserle anıldı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası 4 Nisan’da, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen muhteşem konserle, Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı andı. BBDSO’nın temellerini atan kurucularından, Uludağ Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ı Anma Konseri’nde orkestra, Viyolonsel Sanatçısı Jiri Barta ile birlikte sahne aldı.

Bursa’da bir konservatuvar ve senfonik orkestra kurulması için büyük çaba harcayan, rektörlüğü döneminde Bursa Oda Orkestrası’nı kurarak, dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Erdem Saker’in de destekleyerek kurduğu nefesli çalgılar topluluğuyla birleşmesi sonucu Bursa Senfoni Orkestrası adıyla ilk senfonik konserlerin başlamasına öncülük eden Kızıl, bu çekirdek oluşumun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’na da kaynaklık etmesini sağlamıştı.

Kızıl’ın vefatından sonra, 2016 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak düzenlenen anma konserinde Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası bu yıl, hakkında "Teknik açıdan etkilenmez, müzikal açıdan karizmatik ve bir şair duyarlılığıyla kutsanmış" denilen Viyolonsel Sanatçısı Jiri Barta ve birçok ödül sahibi dünyaca ünlü Ukrayna asıllı Amerika’lı Şef Theodore Kuchar ile beraber sahne aldı.

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl, “Bu akşam Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın vefatının 9. Yılında anma törenindeyiz. Her yıl nisan ayının uygun bir haftasında kurucusu olduğu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile bir konserle anıyoruz. Bursa’da kültürde, sporda, sanatta ve özellikle Uludağ Üniversitesi’ndeki başarılarıyla başhekimlik, dekanlık ve rektörlük dönemleri ile beraber Türkiye’ye damga vurmuş iyi bir insandı babamız. Bu akşam da yapılan hoş bir konserle bütün misafirlerimizle birlikte burada onu anıyoruz” ifadelerini kullandı.