Prof. Dr. Karabulut 'madımak' otunun gizemli dünyasına ışık tuttu

Türkiye’nin önde gelen tıbbi biyokimya uzmanlarından biri olan ve aynı zamanda bitki bilimi alanında da uzmanlaşan Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Türkiye’nin doğal zenginliklerinden biri olan madımak otunun gizemli dünyasına ışık tuttu.

Madımak otunun özellikle Türkiye’de Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da yetişen ve geleneksel olarak tüketilen bir bitki türü olduğunu ifade eden Prof. Dr.

Aysun Bay Karabulut, “Bu bölgeler arasında özellikle Sivas, Erzincan, Malatya, Adıyaman ve Siirt gibi şehirlerde doğal olarak bulunur" dedi.

Bitkinin özellikleri ve isimleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Madımak otu, sideritis türüne aittir ve karakteristik ince yaprakları ve salkım şeklinde çiçekleri ile tanınır. Aynı zamanda halk arasında sarı ot, çayır otu, kuzukulağı, söğüt otu, keçimemesi ve kuşekmeği gibi isimlerle de anılır" şeklinde konuştu.

Dünya genelinde madımak otunun yetiştiği yerlere ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Madımak otunun Türkiye dışında da bazı Akdeniz ülkelerinde yetiştiği bilinmektedir. Ancak bu bitkinin Türkiye’deki doğal ortamlardaki popülasyonu daha belirgin ve yaygındır" dedi.

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, madımak otunun sağlık açısından da potansiyel faydaları olduğuna değindi. Madımak otunun içeriğindeki bileşenlerin antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu ifade eden Karabulut, “Ayrıca sindirim sistemini destekleyici, bağışıklık sistemini güçlendirici ve stresi azaltıcı etkileri olabileceği düşünülmektedir" şeklinde konuştu.

Madımak otunun çeşitli şekillerde tüketilebileceğini ve özellikle çorba ve çay olarak sıkça tercih edildiğini belirten Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, ayrıca bu bitkinin toplumda kültürel ve tıbbi bir öneme sahip olduğunu vurguladı. İçeriğinde çeşitli biyolojik bileşenler bulunduran bir bitki türü olan madımak otunun içeriğinde genellikle antioksidanlar, fenolik bileşikler, flavonoidler, mineraller, vitaminler bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, geleneksel olarak grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanıldığını, ayrıca sindirim sistemini destekleyici, antioksidan ve anti-inflamatuar özelliklere sahip olduğunu belirtti. Madımak otunun özellikle Doğu Anadolu mutfağında çorba olarak sıklıkla kullanıldığını ifade eden Karabulut, “Börek ve yemeği de yapılır. Yemeği aynen ıspanak gibi yapılır, içine bulgur ve pişince sarmısaklı yoğurtla oldukça lezzetlidir. Aynı zamanda çayı da yapılarak içilir. Yine hamileler ile süt emzirenlerin ve karaciğer hasarı bulunanların özellikle çayını tüketme konusunda mutlaka uzmanına danışarak kullanmalarını tavsiye ediyorum” dedi.