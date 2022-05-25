Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü

Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan pusula denizanaları Tekirdağ kıyılarından sonra Silivri'de de ortaya çıktı. Ne ölüsü ne de dirisine dokunulmaması konusunda uyaran uzmanlar türün görüldüğü anda yetkililere haber verilmesi gerektiğini vurguladı.

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  • 25.05.2022 23:59
  • Güncelleme: 26.05.2022 00:19
Pusula denizanaları Silivri'de de görüldü
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Doğal yaşam alanları Akdeniz ve Ege Denizi olan zehirli pusula denizanaları, artan hava sıcaklıkları ile birlikte denizlerin ısınması ve kirliliğe bağlı olarak Marmara’da da görülmeye başladı. Kırmızı, kahverengi ve sarı renklerde olabilen, 1.5 metreyi bulan kollara sahip denizanaları vatandaşlarda endişe uyandırdı.

"NE ÖLÜSÜ NE DİRİSİNE DOKUNMAYIN"
Uzmanlar, pusula denizanasının ne ölüsüne ne de dirisine dokunulmaması gerektiğini belirterek, temas edilmesi halinde amonyak ya da sirke ile yıkanarak sağlık kuruluşlarına haber verilmesi gerektiğini vurguladılar.
 

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SHA Editör
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