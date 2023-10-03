Sagaza Studio x Trendyol 5'inci kez moda tutkunlarıyla buluşuyor

Trendyol ve Sagaza Studio iş birliği Sonbahar-Kış Koleksiyonu ile devam ediyor. Bu kapsamda moda tutkunlarına 65 parçadan oluşan özel bir koleksiyon sunuluyor.

Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, Türkiye’den dünyaya açılan ünlü moda markası Sagaza ile rahatlığına ve şıklığına özen gösteren kadınlara Sonbahar - Kış sezonu için özel bir koleksiyon hazırladı. Yapılan açıklamaya göre, Sagaza Studio x Trendyol koleksiyonu 65 parçadan oluşan güçlü ve özgüvenli hissettirecek parçalarıyla öne çıkıyor. Sagaza Studio yeni koleksiyonunda genç, karakterli aynı zamanda feminen duruşundan ödün vermeyen ve kendine güvenen kadınları yansıtarak parizyen bir stili Türk kadınına uyarladı.

Couture işçiliği ile hazır giyimin mükemmel birleşimi

Sagaza Studio bu sezon özenle hazırlanmış couture işçiliğinde kalıpları koleksiyonuna aktararak fark oluşturuyor. Sagaza Studio Baş Tasarımcısı Zelia Kaçar, “Özellikle ceketlerimizdeki, couture işçiliğindeki kalıp detaylarını hazır giyime aktarmanın hazzını ve gururunu taşıyorum. Trendyol’un bu anlamda da beni destekleyip kesinlikle hiçbir zorluktan kaçınmaması beni inanılmaz motive ediyor. Dolayısıyla istediğim ürünlerin istediğim formda hazır giyime bu şekilde yansımasını görebilmek, böyle multi bir online satış platformunda, özel bir koleksiyonla yer alması çok güzel bir duygu” ifadelerini kullandı.

Kaçar, “Trendyol için hazırladığımız maskülen elbiseler var. Bu elbiseleri feminen formla maskülen kumaşlarla yorumlayarak kadını daha güçlü ve kimlikli gösterebilme amacıyla tasarladık. Feminenliğinden de ödün vermemesini sağladığımız, özel cep detayları, kemer detayları ve kup detaylarıyla couture işçiliğine sahip bir elbise grubu. Ayrıca bu seneki iç çamaşırı koleksiyonumuzun gerçekten kalıp ve logomanya anlamında güzel bir imza olduğunu düşünüyorum. Ceketlerin içerisine kullanarak gündüzden geceye rahatlıkla taşınabilecek özel bir iç çamaşırı koleksiyonu tasarladık” dedi.