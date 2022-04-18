Şahpaz Mahallesi iftar geleneği yaşatıyor

Şahpaz Mahallesi okul bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık bin kişinin katıldığını söyleyen Muhtar İlker Soydan, “Her yıl düzenlediğimiz iftar yemeğimiz artık geleneksel hale geldi. Şahpaz Muhtarlığı olarak düzenlediğimiz iftar yemeğimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Korona virüs salgını sonrasında bir araya gelmeyi ve iftar sofralarında buluşmayı özledik. Ramazan ayında birlik ve beraberlik içerisinde mahalle sakinlerimiz ve protokol üyelerimiz ile birlikte iftarımızı açtık. Hem güzel bir birlik ve beraberlik oluyor hem de Ramazan ayının manevi hazzını yaşıyoruz. Ramazan ayında tutulan oruçlarımızın kabul olması diliyorum” dedi.