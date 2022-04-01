Sarten liderliği bırakmıyor

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  • 01.04.2022 23:33
  • Güncelleme: 01.04.2022 23:33
Sarten liderliği bırakmıyor
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Sarten, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) tarafından bu sene 12.'si düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül töreninde metal ambalaj kategorisinde yine birincilik ödülü kazandı.  Sarten, geleneği bozmayarak metal ambalaj kategorisinde birincilik ödülünü bu yıl da aldı.

Silivri'nin sanayi devi, dünyada ilk 10 metal ambalaj üreticisi, Avrupa'da ise ilk 3 içerisinde yer alan Sarten Ambalaj 50. yılında faaliyetlerine doludizgin devam ediyor. Türkiye'de 2 bin 900,  yurt dışı ile birlikte yaklaşık 3 bin 400 çalışanı bulunan Silivri'nin sanayi devi Sarten Ambalaj 2 bine yakın müşteriye üretim yapıyor. Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, kuruluşunun 50'nci yılı olan 2022 için 500 milyon dolarlık global ciro hedefleri bulunduklarını belirtirken, “Ayrıca, 2022'ye kadar yurtiçi ve yurt dışında toplam 50 milyon dolarlık yatırım yapma hedefi koymuştuk, bu hedef doğrultusunda da ilerlemeyi sürdürüyoruz” dedi.

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