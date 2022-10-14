Sayalar altyapıya sarıldı

Kulüp başkanı Ömer Yılmaz genel kaptan Fatih Çakır ile birlikte yaptığı ortak açıklamada yeni sezonda altyapıda mücadele edeceklerini, 2. Amatör Kümeye katılmayacaklarını söyledi. Yılmaz ve Çakır açıklamasında şu ifadelere yer verdi “Bu sezon U 17 ve U 18 Ligine katılacağız. A takım yok. Gençlere ağırlık vermeyi planlıyoruz. Önemli olan gençlere spor yaptırmak, onları spora kazandırmak” dedi.