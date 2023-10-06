Sayalar 'da hafta sonu şenlik var!
Silivri Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Sayalar Kırmızı Biber Şenliği, 8 Ekim 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sayalar'a yeni kazandırılan meydan düzenlemesi, sağlık evi, mahalle evi ve halı sahanı toplu açılış törenin de gerçekleştirileceği etkinliğin sahne programlarında Sanatçı İbrahim Orçin, en güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirecek.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde üretici kadınlara sözünü verdiği Sayalar Kırmızı Biber Şenliği için geri sayım başladı. Silivri Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve Silivri’nin maharetli kadın üreticilerinin yetiştirdiği kırmızı biberlerin tanıtımına katkı sağlayacak olan şenlik, 8 Ekim 2023 Pazar günü Sayalar Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Saat 16.00’da başlayacak olan etkinlikte; meydan düzenlemesi, Sayalar Sağlık Evi, Sayalar Mahalle Evi ve 35x50 ölçülerinde Suni Çim Halı Sahanın toplu açılış töreni yapılacak. Şenliğin saat 16.15’te başlayacak sahne programlarında Silivri Dans Grubu tarafından halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Ardından Sanatçı İbrahim Orçin, birbirinden güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirecek.
BAŞKAN YILMAZ’DAN ŞENLİĞE DAVET
Sayalar Kırmızı Biber Şenliği’ne tüm vatandaşları davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir tarım kentidir. Buradaki üreticilerimizin emekle yetiştirdiği doğal ürünlerimizi ve eşsiz lezzetlerimizi tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle lezzet festivallerimizin, şenliklerimizin önemi oldukça büyüktür. Etkinliklerimize bir yenisini daha ekleyerek, Sayalarlı hanımefendilere sözünü verdiğimiz şenliğimizi bu yıl ilk kez gerçekleştiriyoruz. Sayalar’daki marifetli kadın üreticilerimizin yetiştirdiği meşhur kırmızı biberleri, yeniden değer görmesi için sergileyeceğiz. Hayata geçireceğimiz birçok hizmetin açılış törenine ve keyifli sahne programlarının gerçekleştirileceği şenliğimize tüm Silivrilileri ve İstanbulluları davet ediyorum. Halkımızın şenlik coşkusuna eşlik etmeleri bizleri çok mutlu edecektir.” dedi.
RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK
Silivri Belediyesi, Sayalar Kırmızı Biber Şenliği için ilçenin birçok noktasından servis seferleri düzenleyecek. Servis kalkış saatleri ve bölgeleri şu şekilde:
Küçüksinekli Mahallesi – Saat 14.50 – Muhtarlık Önü
Silivri Cezaevi Lojmanları – Saat 12.50 – Lojman Giriş Market
Semizkumlar Mahallesi – Saat 13.15 – Muhtarlık Önü
Gümüşyaka Mahallesi – Saat 13.30 – TÜRAM Lisesi Önü
Çanta Mahallesi – Saat 13.50 – Çanta Meydanı
Değirmenköy Mahallesi – Saat 14.15 – Muhtarlık Önü
Beyciler Mahallesi – Saat 14.45 – Muhtarlık Önü
Çayırdere Mahallesi – Saat 15.00 – Köy Meydanı
Merkez Mahalleler – Saat 14.30 – Ziraat Bankası Önü (Ring)
Fener Mahallesi – Saat 13.00 – Muhtarlık Önü
Seymen Mahallesi – Saat 13.30 – Muhtarlık Önü
Yolçatı Mahallesi – Saat 13.50 – Köy Meydanı
Çeltik Mahallesi – Saat 14.10 – Cami Önü
Büyükçavuşlu Mahallesi – Saat 14.30 – Ek Hizmet Binası Önü
Kadıköy Mahallesi – Saat 12.45 – Kadıköy Meydanı
Gazitepe Mahallesi – Saat 13.10 – Gazitepe Meydanı
Akören Mahallesi – Saat 13.30 – Muhtarlık Önü
Bekirli Mahallesi – Saat 13.50 – Çocuk Parkı Önü
Kurfallı Mahallesi – Saat 14.10 – Kurfallı Mahalle Meydanı
Büyüksinekli Mahallesi – Saat 14.40 – Kahve Önü
Danamandıra Mahallesi – Saat 15.00 – Pazar Önü
Selimpaşa Mahallesi – Saat 12.45 – İmren Pastanesi Önü
Selimpaşa TOKİ Konutları – Saat 13.00 – Site Girişi
Ortaköy Mahallesi – Saat 13.15 – Meydan
Kavaklı Mahallesi – Saat 13.30 – Ek Hizmet Binası Önü
Alipaşa Mahallesi – Saat 14.00 – Alipaşa Düğün Salonu
Küçükkılıçlı Mahallesi – Saat 14.15 – Muhtarlık Önü
Büyükkılıçlı Mahallesi –Saat 14.30 – Muhtarlık Önü