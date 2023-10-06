Sayalar 'da hafta sonu şenlik var!

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın geçtiğimiz günlerde üretici kadınlara sözünü verdiği Sayalar Kırmızı Biber Şenliği için geri sayım başladı. Silivri Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan ve Silivri’nin maharetli kadın üreticilerinin yetiştirdiği kırmızı biberlerin tanıtımına katkı sağlayacak olan şenlik, 8 Ekim 2023 Pazar günü Sayalar Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Saat 16.00’da başlayacak olan etkinlikte; meydan düzenlemesi, Sayalar Sağlık Evi, Sayalar Mahalle Evi ve 35x50 ölçülerinde Suni Çim Halı Sahanın toplu açılış töreni yapılacak. Şenliğin saat 16.15’te başlayacak sahne programlarında Silivri Dans Grubu tarafından halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Ardından Sanatçı İbrahim Orçin, birbirinden güzel şarkılarını Silivrililer için seslendirecek.

BAŞKAN YILMAZ’DAN ŞENLİĞE DAVET

Sayalar Kırmızı Biber Şenliği’ne tüm vatandaşları davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Silivri tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir tarım kentidir. Buradaki üreticilerimizin emekle yetiştirdiği doğal ürünlerimizi ve eşsiz lezzetlerimizi tüm Türkiye’ye tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle lezzet festivallerimizin, şenliklerimizin önemi oldukça büyüktür. Etkinliklerimize bir yenisini daha ekleyerek, Sayalarlı hanımefendilere sözünü verdiğimiz şenliğimizi bu yıl ilk kez gerçekleştiriyoruz. Sayalar’daki marifetli kadın üreticilerimizin yetiştirdiği meşhur kırmızı biberleri, yeniden değer görmesi için sergileyeceğiz. Hayata geçireceğimiz birçok hizmetin açılış törenine ve keyifli sahne programlarının gerçekleştirileceği şenliğimize tüm Silivrilileri ve İstanbulluları davet ediyorum. Halkımızın şenlik coşkusuna eşlik etmeleri bizleri çok mutlu edecektir.” dedi.



RİNG SEFERLERİ DÜZENLENECEK

Silivri Belediyesi, Sayalar Kırmızı Biber Şenliği için ilçenin birçok noktasından servis seferleri düzenleyecek. Servis kalkış saatleri ve bölgeleri şu şekilde:

Küçüksinekli Mahallesi – Saat 14.50 – Muhtarlık Önü

Silivri Cezaevi Lojmanları – Saat 12.50 – Lojman Giriş Market

Semizkumlar Mahallesi – Saat 13.15 – Muhtarlık Önü

Gümüşyaka Mahallesi – Saat 13.30 – TÜRAM Lisesi Önü

Çanta Mahallesi – Saat 13.50 – Çanta Meydanı

Değirmenköy Mahallesi – Saat 14.15 – Muhtarlık Önü

Beyciler Mahallesi – Saat 14.45 – Muhtarlık Önü

Çayırdere Mahallesi – Saat 15.00 – Köy Meydanı

Merkez Mahalleler – Saat 14.30 – Ziraat Bankası Önü (Ring)

Fener Mahallesi – Saat 13.00 –­­ Muhtarlık Önü

Seymen Mahallesi – Saat 13.30 – Muhtarlık Önü

Yolçatı Mahallesi – Saat 13.50 – Köy Meydanı

Çeltik Mahallesi – Saat 14.10 – Cami Önü

Büyükçavuşlu Mahallesi – Saat 14.30 – Ek Hizmet Binası Önü

Kadıköy Mahallesi – Saat 12.45 – Kadıköy Meydanı

Gazitepe Mahallesi – Saat 13.10 – Gazitepe Meydanı

Akören Mahallesi – Saat 13.30 – Muhtarlık Önü

Bekirli Mahallesi – Saat 13.50 – Çocuk Parkı Önü

Kurfallı Mahallesi – Saat 14.10 – Kurfallı Mahalle Meydanı

Büyüksinekli Mahallesi – Saat 14.40 – Kahve Önü

Danamandıra Mahallesi – Saat 15.00 – Pazar Önü

Selimpaşa Mahallesi – Saat 12.45 – İmren Pastanesi Önü

Selimpaşa TOKİ Konutları – Saat 13.00 – Site Girişi

Ortaköy Mahallesi – Saat 13.15 – Meydan

Kavaklı Mahallesi – Saat 13.30 – Ek Hizmet Binası Önü

Alipaşa Mahallesi – Saat 14.00 – Alipaşa Düğün Salonu

Küçükkılıçlı Mahallesi – Saat 14.15 – Muhtarlık Önü

Büyükkılıçlı Mahallesi –Saat 14.30 – Muhtarlık Önü

