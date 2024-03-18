Seçim sürecinde yapay zeka destekli dezenformasyon endişe verici boyutlara ulaşıyor

31 Mart Yerel Seçimleri’nin yaklaşmasıyla beraber yapay zeka destekli dezenformasyon, endişe verici boyutlara ulaştı.

Seçimlere doğru ilerlerken, dijital platformlarda yayılan yanıltıcı bilgilerin artması endişe verici bir seviyeye ulaşıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dijital Pazarlama Uzmanı Erdem Cırık, yapay zeka destekli dezenformasyonun artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Sahte haberlerin üretilmesi ve manipülatif içeriklerin hızla yayılması, seçim sürecinde ciddi bir tehdit oluşturuyor. Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu tür manipülasyonların erken tespiti ve önlenmesi için aktif bir rol üstleniyor. Demokratik süreçlerin sağlığı için, yapay zeka destekli dezenformasyona karşı etkin bir mücadele şart.

Yapay zeka teknolojileri dezenformasyonu kolaylaştırıyor

Dijital Pazarlama Uzmanı Erdem Cırık, dijital içerik üretimi konusunda uzman olarak, yapay zekanın seçim dönemlerinde dezenformasyonu artırma şekline dikkat çekti. Cırık konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yapay zeka teknolojileri, otomatik içerik üretimi, kişiselleştirilmiş içerik önerileri ve sosyal medya manipülasyonu gibi alanlarda dezenformasyonun yayılmasını kolaylaştırıyor. Bu teknolojiler, sahte haberlerin üretilmesini, tartışmalı içeriklerin öne çıkmasını ve manipülatif bilgilerin hızla yayılmasını sağlıyor. Yapay zeka, metin, ses ve görüntü sentezleme yetenekleriyle sahte haberlerin, manipüle edilmiş fotoğrafların ve videoların üretilmesini kolaylaştırıyor. Bu da seçim dönemlerinde siyasi kampanyaları hedef alan yanıltıcı içeriklerin daha yaygın bir şekilde ortaya çıkmasına neden oluyor. Yapay zeka destekli botlar, sosyal medyada sahte hesaplar oluşturarak, tartışmaları manipüle edebiliyor ve yanıltıcı içerikleri hızla yayabiliyorlar. Bu durum seçmenlerin kararlarını etkileyebilir ve demokratik süreçlere zarar verebilir.”

Seçim yaklaştıkça dezenformasyon artıyor

Erdem Cırık, seçim dönemlerinde artan dezenformasyonun endişe verici boyutlara ulaştığını vurguladı. Hassas dönemlerde, özellikle seçim zamanlarında, yapay zeka destekli dezenformasyonun hızla yayıldığına dikkat çeken Cırık, bu durumun demokratik süreçlere zarar verebileceğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise yalan haberle mücadelede öncü bir birim olarak öne çıkıyor. Hem yurt içinden hem de yurt dışından kaynaklanan algı operasyonları, komplo teorileri ve manipülasyon girişimlerinin önemli bir parçası olan dezenformasyonun erken aşamada tespit edilmesi ve hızla ele alınması hedefleniyor.