Şehidimizi kabri başında andılar

Silivri Şehit Emre Sarıtaş İmam Hatip Lisesi ve Silivri Eğitime Destek Platformu şehidimiz Emre Sarıtaş'ı şahadet yıldönümünde kabri başında andı. Anma programına şehidimizin babası İsmail Sarıtaş ve yakınları, Jandarma Komutanı Dalat Deniz, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Meclis Üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuray Koçer, AK Parti ve İYİ Partili yöneticileri, Güreş Ağası Çetin Ceylan da katılanlar arasındaydı.