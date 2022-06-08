Selimpaşa tahttan düştü: 1-2

Silivri Müjdat Gürsu Stadı’nda oynanan maçın 90 dakikası adeta nefesleri kesti. İki Silivri takımını karşı karşıya getiren maç Akören için prestij niteliği taşısa da mor yeşilliler 90 dakika tam bir oyun disiplini içinde mücadele ederek zirvenin de rengini değiştiren takım oldu. Maça istekli ve arzulu başlayan taraf Akören oldu. Mor yeşilliler ilk dakikalardan itibaren rakibine tam saha pres uygulayarak topun ve oyunun kontrolünü eline geçirdi. Selimpaşa karşısında beklemediği derecede disiplinli, kontrollü, toplu ve topsuz oyunu çok iyi oynayan bir rakip bulunca oyuna girmekte zorlandı. Akören henüz 7. dakikada Tuna Akgüneş’in attığı golle 1-0 öne geçti. Golle birlikte herkes Selimpaşa’nın yüklenmesini beklerken ikinci gol için baskı yine Akören’den geldi. Akören 40. dakikada Murat Eldeniz’in attığı golle skoru 2-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. İkinci yarıyla birlikte Akören daha çok savunma ağırlıklı bir oyun benimseyerek skoru korumaya çalıştı. Akören’in savunma anlayışını öne çıkarmasıyla birlikte Selimpaşa ikinci yarının tamamında rakip sahada oynadı. Buna rağmen orta sahanın savunmaya desteğiyle Akören uzun süre skoru 2-0’da tuttu. Selimpaşa oyunu üçüncü bölgeye yıkmasına rağmen Akören savunmasının cansiperane oyunu nedeniyle ceza alanı içinde istediği alanları ve pozisyonları bulamadı. 75. dakikada bir duran top organizasyonunda Akören ceza alanı içinde oluşan karambolde son dokunan Cemil Türken oldu. 1-2. Selimpaşa kalan sürede oyunu tamamen rakip sahaya yıkmasına rağmen ilerleyen dakikalarda kaptan Mert Erdinç’le arka direkte çok net bir fırsatı değerlendiremedi. Maçın sonuna eklenen 8 dakikalık sürede başka gol olmayınca Selimpaşa son düdükle birlikte liderlik koltuğunu Karaağaç’a bırakmak zorunda kaldı. Akören de rakibine şampiyonluk yolunda inanılmaz bir darbe vurarak bir anlamda ligin ilk yarısında 1-0 yenildiği rakibinden rövanşı da almış oldu.

HAMZA HAMZAOĞLU TRİBÜNDE

Öte yandan Galatasaray başında Süper Lig şampiyonluğu bulunan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da dev mücadeleyi tribünden Akörensporlu yöneticilerle birlikte izledi. Oğlu Ahmet Efe Hamzaoğlu’nun da forma giydiği Akören’in maçlarını kaçırmayan Hamzaoğlu 90 dakikayı büyük bir heyecanla takip etti. Tribünlerden de Hamzaoğlu’na büyük bir ilgi gösterildi.

Haber ve fotoğraflar: İskender KORDU