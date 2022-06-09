Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Konu ile ilgili olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Silivri Limanı’na emniyetle yanaştırıldı.” İfadelerine yer verildi.