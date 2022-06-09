Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
Silivri açıklarında arızalanarak sürüklenen içerisinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Konu ile ilgili olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Silivri Limanı’na emniyetle yanaştırıldı.” İfadelerine yer verildi.
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