Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Silivri açıklarında arızalanarak sürüklenen içerisinde 4 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

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  • 09.06.2022 12:42
  • Güncelleme: 09.06.2022 12:43
Silivri açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Konu ile ilgili olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Silivri açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Silivri Limanı’na emniyetle yanaştırıldı.” İfadelerine yer verildi.

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SHA Editör
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