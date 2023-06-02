Silivri Belediyesi 650 kadına 90.000 fide dağıttı
Silivri Belediyesi, kadınların üretime teşvik edilmesi amacıyla Sayalar Mahallesi'nde fide teslim töreni düzenledi. Domates, salatalık, biber, patlıcan, kavun, karpuz ve kabaktan oluşan 15.000 adet fide kadınlara hediye edildi. Bu dağıtımla birlikte toplam 650 Mahalle Evi kursiyerine atalık tohumlardan yetiştirilen 90.000 adet fide teslim edilmiş oldu.
ECE: “BAŞKANIM BU HİZMETLER SİZİN ESERİNİZDİR”
Programın açılış konuşmasını yapan Sayalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ece, “Başkanımız Volkan Yılmaz 2019 yılından bu yana bizler için çok güzel hizmetler yaptı. Okulumuzun kütüphanesinden tuvaletlerine kadar her köşesini yeniledi. Spor sahamızı, sağlık ocağımızı ve mahalle evimizi yaptı. Çiftçilerimize saman, tohumluk arpa, ayçiçek tohumu ve ayçiçek yağı hediye etti. Başkanım bu hizmetlerin hepsi sizin eserinizdir. Sayalar Mahallesi adına size teşekkür ediyorum.” dedi.