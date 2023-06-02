Silivri Belediyesi 650 kadına 90.000 fide dağıttı

ECE: “BAŞKANIM BU HİZMETLER SİZİN ESERİNİZDİR”

Programın açılış konuşmasını yapan Sayalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ece, “Başkanımız Volkan Yılmaz 2019 yılından bu yana bizler için çok güzel hizmetler yaptı. Okulumuzun kütüphanesinden tuvaletlerine kadar her köşesini yeniledi. Spor sahamızı, sağlık ocağımızı ve mahalle evimizi yaptı. Çiftçilerimize saman, tohumluk arpa, ayçiçek tohumu ve ayçiçek yağı hediye etti. Başkanım bu hizmetlerin hepsi sizin eserinizdir. Sayalar Mahallesi adına size teşekkür ediyorum.” dedi.

