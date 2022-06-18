Silivri Belediyesinden Liseli Öğrencilere Afet Eğitimi

2021 afet eğitim yılında Türkiye’deki en fazla afet eğitimini veren Silivri Belediyesi, İstanbul’da bir ilke daha imza atarak lise öğrencilerine “Hafif Arama Kurtarma Eğitimi” verdi. Öğrenciler afet anındaki arama kurtarma faaliyetleri hakkında detaylı ve uygulamalı bir şekilde bilgilendirilirken, afet öncesi ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili de bilinçlendirildi. Silivri Afet Koordinasyon Merkezi (SAK) öncülüğünde ve AFAD iş birliği ile gerçekleştirilen uygulama kapsamında Özel Silivri TÜRAM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 42 öğrenci için sertifika töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan törene Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Okul Müdürü Mualla Varlıoğlu, Okul Kurucu Temsilcisi ve Ezgi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçoğlu, İstanbul AFAD Eğitim Şube Müdürü Tezcan Buçan, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

SOLAK: “BU ÇOK GÜZEL BİR BAŞARIDIR”

Sertifika töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, “Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’ın öncülüğünde başlatılan ‘Hafif Arama Kurtarma Eğitimi’ kapsamında 42 öğrencimiz önemli bir eğitimden geçtiler. Afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında neler yapılması gerektiğini bütün vatandaşlarımızın iyi bilmesi gerekiyor. Burada en önemli konu ise eğitim! Bu eğitimlerle afetlere karşı bilinçli bir toplum yetiştirmek için çalışıyoruz. Unutulmasın ki deprem, sel, heyelan gibi olaylar afet değildir. Bunların oluşturduğu etkiler afettir. O nedenle afetlere karşı bilinçli olmak çok büyük önem taşıyor. 2021 yılı İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından ülkemizde afet eğitim yılı olarak ilan edilmişti. Bu konuda Uğur Tozlu’nun başında olduğu Afet Koordinasyon Merkezimiz Türkiye’de en fazla eğitimi veren merkez oldu. Bu çok güzel bir başarıdır. Tüm Türkiye’ye örnek olacak bu proje nedeniyle başta Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

BUÇAN: “SİLİVRİ BELEDİYESİ MÜTHİŞ BİR İŞ BAŞARIYOR”

Solak’ın ardından kürsüye gelen İstanbul AFAD Eğitim Şube Müdürü Tezcan Buçan, yaptığı konuşmada “Bu proje belediyemizin bizden talepte bulunduğu güzel bir projeydi. 42 öğrencimizle bu işe gönül verdik. Niyetimiz bunu tüm Silivri’ye yaymak. Gençlerimizi, ailelerimizi ve Silivri’de yaşayan bütün vatandaşlarımızı afetler konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili bir kültür oluşturmayı temenni ediyoruz. Başkan Yardımcımız Hasan Solak’ın da ifade ettiği gibi 2021 yılı afet eğitim yılıydı. Bu kapsamda Silivri Belediyemiz bir ilke imza atarak Türkiye genelinde en fazla eğitim veren belediye oldu. Ayrıca gururla söyleyebiliriz ki Silivri Belediyesi tüm Türkiye’de arama kurtarma konusunda akredite olan 2’nci belediye oldu. Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki sel felaketlerinde ve ülkemizde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında yaptıklarıyla Silivri Belediyesi müthiş bir iş başarıyor. Ayrıca İstanbul’daki ilk yerel destek ekibimizi Silivri’de kurduk. Bunlarla birlikte Silivri’de bir AFAD Gönüllülük Sitemimiz de var. Kısacası Silivri’de bizim belki yıllardır ulaşmaya çalıştığımız müthiş bir hareketlilik yaşanıyor. Silivri Belediyesi bu çalışmalarıyla sadece İstanbul içinde değil tüm Türkiye tarafından bilinen bir ekip haline geldi. Bu nedenle Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve tüm Silivri Belediyesi çalışanlarına buradan teşekkür etmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Eğitimleri başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak, Okul Kurucu Temsilcisi ve Ezgi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçoğlu, İstanbul AFAD Eğitim Şube Müdürü Tezcan Buçan, Silivri Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Uğur Tozlu ile Kültür ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Eren Ermiş tarafından teslim edildi. Tören günün anısına yapılan toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

