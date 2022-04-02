Silivri Belediyesinden Ramazan'a Özel Etkinlikler

Silivri Belediyesi, Ramazan ayına özel etkinlik programı hazırladı. Ramazan boyunca iftar çadırı ve Önder Yılmaz Sahnesinde orta oyunlarından meddah gösterisine birçok program izleyicilerle buluşacak.

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  • 02.04.2022 15:02
  • Güncelleme: 02.04.2022 15:02
Silivri Belediyesinden Ramazan'a Özel Etkinlikler
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Silivri Belediyesi, Ramazan ayının manevi coşkusunu yaşatmak amacıyla Ramazan’a özel etkinlikler düzenleyecek. Silivri sahilinde bulunan iftar çadırında ramazan sohbetleri ve ilahi dinletileri yapılacak. Silivri Belediye Tiyatrosu tarafından Önder Yılmaz Sahnesinde ise Ahi Evran-ı Veli, Hacı Bektaş-ı Veli ve Yunus Emre’nin hayat hikâyesinden kesitlerin işleneceği ‘Yolculuk’ isimli yetişkin tiyatrosu, günümüz ramazan kültürü ile geçmişin farkını anlatan ‘Güneş Ramazanda Doğar’ isimli gösteri, çocuklara özel Hacivat-Karagöz ve Meddah gösterisi, Ramazan ayının tatlı telaşını sergileyen ‘Temaşata’ isimli tiyatro oyunu izleyicilerle buluşacak.

Tüm hemşehrilerini etkinliklere davet eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Vatandaşlarımıza özledikleri ve bekledikleri Ramazanın manevi coşkusunu yaşatmak amacıyla birçok etkinlik hazırladık. Bu coşkuya ortak olmak, birlik beraberlik içerisinde gönül sofralarımızda buluşmak adına tüm hemşehrilerimi iftar çadırımıza ve programlarımıza bekliyoruz.” dedi.

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ETKİNLİK PROGRAMI

6 Nisan 2022 Çarşamba – İftar Saati/ Silivri Müftülüğü/ Ramazan Sohbeti / Vaiz Ali Öztürk- Gökhan Sevencan/ Ramazan İftar Çadırı

7 Nisan 2022 Perşembe – Saat: 20.30/ Silivri Belediye Tiyatrosu/ Güneş Ramazanda Doğar/ Ramazan Özel Programı/ Ramazan İftar Çadırı

9 Nisan 2022 Cumartesi – Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Temaşamata/ Ramazan Özel/ Önder Yılmaz Sahnesi

9 Nisan 2022 Cumartesi – İftar Saati / Gazi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri/ İlahi Dinletisi / Ramazan İftar Çadırı

13 Nisan 2022 Çarşamba- İftar Saati / Silivri Müftülüğü/ Vaiz Mehmet Fahrettin Çaya- Adnan Bozkurt/ Ramazan İftar Çadırı

14 Nisan 2022 Perşembe – Saat: 20.30 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Güneş Ramazanda Doğar/ Ramazan Özel / Ramazan İftar Çadırı

15 Nisan 2022 Cuma – İftar Saati / Gazi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri/ İlahi Dinletisi / Ramazan İftar Çadırı

15 Nisan 2022 Cuma -  Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Temaşamata/ Ramazan Özel / Önder Yılmaz Sahnesi

20 Nisan 2022 Çarşamba – İftar Saati / Silivri Müftülüğü/ İlçe Müftüsü İsa Sağlam Vaiz Özkan Karaman Bozkurt/ Ramazan Sohbeti /Ramazan İftar Çadırı

21 Nisan 2022 Perşembe – Saat: 20.30 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Güneş Ramazanda Doğar/ Ramazan Özel / Ramazan İftar Çadırı

22 Nisan 2022 Cuma – Saat: 11.00 – 14.00 – 17.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Çocuklara Özel Hacivat Karagöz Meddah Gösterisi / Ramazan Özel / Önder Yılmaz Sahnesi

25 Nisan 2022 Pazartesi – İftar Saati / Gazi İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri/ İlahi Dinletisi / Ramazan İftar Çadırı

27 Nisan 2022 Çarşamba – 21.00 / Kadir Gecesi Özel Program –Ramazan Çadırı

28 Nisan 2022 Perşembe – Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu/ Güneş Ramazanda Doğar/ Ramazan Özel / Ramazan İftar Çadırı

29 Nisan 2022 Çarşamba – İftar Saati / Silivri Müftülüğü/ Ramazan Sohbeti / Vaiz Ali Öztürk- Gökhan Sevencan/ Ramazan İftar Çadırı

29 Nisan 2022 Cuma – Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Yolculuk/ Yetişkin Tiyatrosu /Ramazan Özel/  Önder Yılmaz Sahnesi

30 Nisan 2022 Cumartesi – Saat: 21.00 / Silivri Belediye Tiyatrosu / Temaşata/ Ramazan Özel / Önder Yılmaz Sahnesi

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