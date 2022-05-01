Silivri'de bayram namazı saati
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan saatlere göre bayram namazı vakitleri yayınlandı. Mübarek Ramazan Bayramı'nın idrak edileceği 2 Mayıs sabahı tüm illerde bayram namazı kılınacak.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Ramazan ayının Pazar günü tutulacak oruçla son bulmasıyla birlikte, Pazartesi sabahı 3 günlük bayram idrak edilmeye başlanacak.
Bayram namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Silivri’de 06.37’de kılınacak
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