Silivri'de bir hayal daha gerçek oluyor!

Silivri Belediyesi, 7’den 70’e herkesin kaliteli vakitler geçirerek eğitsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılım sağlayabilmeleri için gerçekleştirdiği projelerine bir yenisini daha ekliyor. Silivri Belediyesi tarafından Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü Caddesi üzeri eski festival alanı karşısında yapılacak olan Gençlik ve Kültür Merkezinin temeli, düzenlenen törenle atıldı. 13.250 metrekare kullanım alanına sahip olacak şekilde inşasına başlanan Gençlik ve Kültür Merkezinin içerisinde; toplantılar, sergiler, kurslar, gösteriler, yarışmalar, nikâh organizasyonu, sesli ve görüntülü programlar düzenlemek için 600 kişilik tiyatro ve konferans salonu, bale ve folklor çalışma mekânları, müzik çalışma mekânları, sanat atölyeleri, okuma salonu, seminer odaları, derslikler, kütüphane ve kafeterya yer alacak. Gençlik ve Kültür Merkezi tamamlandığında Silivrili gençler dev bir komplekse kavuşmuş olacak.

BAŞKAN YILMAZ: “BAŞLADIĞIMIZ HER İŞİ BİTİRMENİN GURURUNU TAŞIYORUM”

Törende bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Her başarının temelinde bir alın teri, göz nuru ve samimi mücadele vardır. Gençlik ve Kültür Merkezimize başlamak bizler için kolay olmadı. Depreme dayanıksız eski ek hizmet binamızı yıkarak burada bulunan sağlık ocağımızı, 150 metre ileride yeniden inşa ettik. Çeşitli sebeplerle süreç uzadı ve bugünlere geldik. Allah’a şükürler olsun ki verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin onurunu yaşıyorum. Başladığımız her işi bitirmenin gururunu taşıyorum. Gençlerimizin hizmetinde olan yeni bir eseri, ilçemize kazandıracak olmak, bizim için çok önemlidir. Özellikle deprem riski düşünüldüğünde, denize yakın olması dikkate alındığında, statik sistemi konvansiyonel betonarme olarak tasarladığımız bu yapının temelinde; 1.570 adet jetgrout zemin kazığı ve 580 adet fore kazık olmak üzere tam 2.150 adet kazık bulunmaktadır. Bu da sağlam ve güçlü bir kent inşasına ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesidir. Silivri’ye, İstanbul’a ve hatta Türkiye’ye unutulmaz kültür sanat hizmetleri sunmayı hedeflediğimiz bu abidevi eser, mimari ve işlevselliği bakımından Silivri’mize çok yakışacaktır. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“GENÇLERE DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Silivri Belediyesinin gençlere yönelik hizmetleri hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, “2019 yılı seçim kampanyamızda çocuklarımıza ve gençlerimize ayrı bir parantez açarak, ‘En az bir sanat dalında faaliyet göstersin, yabancı dil konuşabilsin ve bir spor alanında lisans sahibi olsun’ demiştik. Bu yolda açtığımız yabancı dil kursları mezunlarını vermeye ve Nişantaşı Üniversitesi ile kurduğumuz Güzel Sanatlar Akademisi 7’den 70’e herkesi sanatla tanıştırmaya devam ediyor. Spor okullarımız, göğsümüzü kabartan başarılara imza atan gençlerimizi yetiştirirken, Silivri Belediyesi Spor Kulübü de çocuklarımızın ilçemizi temsil etmeleri hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Silivri'de, üniversite kazanma noktasında en yüksek istatistiğe sahip Eğitim Akademimizde, gençlerimiz hayatlarını kurmak ve hedeflerine koşmak için ücretsiz eğitim alırken, yeterli bir ortamda ders çalışma imkânı bulamayan öğrencilerimiz de açtığımız kütüphanelerde huzur içinde derslerine çalışıyor. Aylık burslarımızla, üniversiteye hoş geldin desteklerimizle, üniversite sınav harçları ödemelerimizle gençlerimize sosyal desteklerde bulunuyor ve hem kendilerinin hem de ailelerinin omuzlarındaki yükü hafifletmeye özen gösteriyoruz. Yeter mi? Elbette yetmez. Önümüzdeki 5 yıl boyunca da eğitim, kültür ve sanat diyerek gençlere destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“YAPTIK YİNE BİZ YAPACAĞIZ!”

Silivri’deki gençler için hayata geçireceği projeleri açıklayan Başkan Volkan Yılmaz, “Önümüzdeki süreçte gençlere yapmış olduğumuz hizmetlerin çeşitliğini ve işlevselliğini artırırken onlara yeni sözler ve yapacağımız yeni hizmetlerden bahsetmek istiyorum. ‘Yaptık, yine biz yapacağız’ diyerek çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kültür ve Gençlik Merkezimizle bütünleşecek şekilde içerisinde; kış aylarında kurulacak buz pisti, gençlik sosyal tesisleri, kitap kafe, satış yerleri, etkinlik meydanı, sahne, sergi alanı, oturma ve dinlenme alanlarının yer alacağı Gençlik Parkımız Silivri’ye hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bilimle buluşturmayı, deneysel ve uygulamalı etkinliklerle bilim ve teknoloji alanında farklılıklar yaratmayı teşvik etmek için, TÜBİTAK iş birliğiyle Bilim ve Teknoloji Merkezi yapacağız. Bu merkez Silivri’mize çok yakışacak ve yeni Nobel Ödüllü Aziz Sancar’lar buradan yetişecek. Çocuklarımızın anne, babaları ve akranlarıyla doğal köy ortamında zaman geçirmeleri, görerek öğrenmeleri ve sosyalleşmelerini sağlayacak, Gençlik Kampı ve Çocuk Köyümüzü inşa edeceğiz. Restorasyonunu tamamlayıp kullanıma açtığımız 32 Gözlü Mimar Sinan Köprüsü ile tasarladığımız, Mimar Sinan Tarih ve Kültür Parkı kentimize kazandıracağız. Tuzla Deresinin Kültür Park içerisindeki bölümünün ıslah projeleri de İSKİ ve Sayın Murat Kurum tarafından sağlanacaktır. Proje içerisinde; Mimar Sinan Tarih Yolu ve Tanıtım Merkezi, Yeşil Amfi, Yürüyüş ve Gezinti Yolları, Çok Amaçlı Etkinlik Alanı, Açık Sinema Salonu, Festival Alanı, Açık Spor Alanları, Sosyal Tesis, Gençler için Atölye ve Çalışma Noktaları yer alacaktır. Tarihi Kısa Köprü ile 32 Gözlü Mimar Sinan Köprüsü arasındaki İnönü Caddesi, ‘Coğrafyayı Vatan Kılanları’ hatırlatan ve tanıtan görseller ile, ‘Fütuhat Yolu’ olarak yeniden şehrimize kazandırılacaktır. Mimar Sinan Kültür Parkı komşuluğunda, su sporlarının yapılabileceği, Silivri Belediyesi Su Sporları Merkezi ve Yelken Kulübünü hayata geçireceğiz. Silivri’de eğitim alan öğrencilerin barınma sorunlarıyla karşılaşmamaları için, yükseköğrenim ve lise eğitimi alan öğrencilerimizin, kalıcı bir yer bulacakları zamana kadar, geçici olarak konaklayacakları bir öğrenci konukevi yapacağız. Spor Adası, yeni kütüphaneler, yeni futbol statları ve meslek lisesi gibi projelerimizle kültür, eğitim, spor ve sosyal yaşamın tüm zamanlarında gençlerle olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “BELEDİYEMİZİN TEMELİNİ ATIP BİTİRMEDİĞİ BİR ESER YOK”

Başkan Yılmaz’ın ardından konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Belediyemizin öncülüğünde hayata geçirilen projeler o kadar fazla ki artık ne sayısını ne de tarihini hatırlıyoruz. Bu hizmetler için maşallah diyoruz. Belediyemizin şimdiye kadar temelini atıp da bitirmediği bir esere rastlamadım. Bu noktada Silivrili hemşehrilerimizin gönlünün rahat olduğunu biliyorum. Bugün itibarıyla yeni kaymakamlık binamıza taşınmış bulunuyoruz. Artık kaymakamlığımız yeni hizmet binasında çok daha geniş ve modern bir şekilde hizmet vermeye başladı. Sosyal Yardımlaşma Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü birimlerimiz de yakın zamanda burada hizmet vermeye başlayacak. Büyükçekmece'deki Milli Emlak saha teknik elemanlarına geniş yer vererek 15 kişilik bir ekibi de Silivri’mize almış bulunuyoruz. Bu anlamda Milli Emlak Dairesi ile işi gücü olan değerli hemşehrilerimiz bundan sonra Büyükçekmece'ye gitmek zorunda kalmayacaklar. Silivri Belediyesinin bilim, sanat, eğitim ve kültür gibi hizmetlerinden ve başarılarından söz ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yapılan merkezi idare hizmetlerinden bahsediyoruz. Silivri’miz inşallah bu vizyonla beraber yerel ve merkezi idaremizin önderliğinde çok daha müreffeh ve güzel günleri çok yakın bir gelecekte görecek. Gençlik merkezimizin Silivri’mize kazandırılmasında başta Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, geçmiş dönem Silivri Belediye Başkanı Hüseyin Turan, geçmiş dönem Çanta Belediye Başkanı Tahir Sert, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, merkezin ilk harç döküm butonuna birlikte bastı.