Silivri'de Dünya müzik günü genç müzisyenlerle kutlandı

21 Haziran Dünya Müzik Günü Silivri Belediyesi tarafından 4 farklı alanda oluşturulan sahnelerde gençlerin mini konserleriyle kutlandı. Kalepark Sosyal Tesisleri, Yeni Mahalle Cumhuriyet Parkı, Silivri Sahili Sanat Parkı ve Köy Pazarı Amfitiyatroda saat 21.00’da eş zamanlı başlayan ve 1 saat süren mini konserlerde, Silivri’nin genç sesleri hünerlerini sergilediler. İzleyenler genç müzisyenlerin performanslarından oldukça memnun kalırken, düzenlenen organizasyonlardan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Silivrili müzikseverlerin büyük ilgisiyle karşılaşan genç müzisyenler de Dünya Müzik Günü'nde böyle bir fırsat verdiği için Silivri Belediyesine ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür ettiler.