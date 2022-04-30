Silivri'de nesli tükenmek üzere olan 'balaban kuşu' bulundu

Silivri’de bir işyerinin bahçesinde nesli tükenmek üzere olan "balaban kuşu" bulundu. Yaralı kuş yetkililerce koruma altına alındı.

Nesli tükenmekte olan kuşlar listesinde yer alan ve koruma altında bulunan balaban kuşu Selimpaşa’da bir işyerinin bahçesinde yaralı halde bulundu. Kızılay Silivri Şube Başkanı Emrah Aydın tarafından işyerinin bahçesinde fark edilen balaban kuşu, Silivri Belediyesi Küçük Hayvan Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim edildi. ‘Balaban kuşu’nun Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.