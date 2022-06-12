Silivri Lisesi mezunlarından Yoğurt Günü

Silivri Lisesi Mezunları Platformu tarafından 'Yoğurt Günü' düzenlenecek.

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  • 12.06.2022 22:55
  • Güncelleme: 12.06.2022 22:55
Silivri Lisesi mezunlarından Yoğurt Günü
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Günümüzde “Silivri Anadolu Lisesi” adını alan Silivri Lisesi’nin bu yıl 50. mezunlarını verecek olması dolaysıyla Silivri Lisesi Mezunları Platformu tarafından “Yoğurt Günü” düzenlenecek.

Yılmaz Kandemir başkanlığındaki Silivri Lisesi Mezunları Platformu tarafından organşze edilen etkinlik 25 Haziran 2022 Pazar günü saat 17:00’de Araptepe’de bulunan Silivri Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşecek.

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Konuyla ilgili olarak kişisel sosyal medya sayfası üzerinden bir paylaşımda bulunan Yılmaz Kandemir, desteklerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

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