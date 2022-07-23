Silivri Mektebim Koleji yeni dönem hazırlıklarına hızlı başladı!

Güncel tanıtım filmini yayınlayan Silivri Mektebim Koleji, kendilerini "sadece Silivri'nin değil, İstanbul'un da en geniş eğitsel alanlarına sahip okullarından biri" şeklinde tanımlıyor. Öğrencilerin periyodik olarak akademik ve gelişimsel anlamda değerlendirmelerinin yapılıp velilerle paylaşılacağı hem fiziksel hem de bilişsel düzeyde öğrencilerin tek tek değerlendirileceği bir akademik yıla hazırlandıklarını belirten Silivri Mektebim Koleji yöneticileri, kaynak içeriklerinden ders programlarına, okul tadilatından kadro tazelemeye kadar birçok yenilikle gelecek yıla hazırlanıyor.

Mektebim Koleji Yöneticileri "Gelecek yıl Silivri Mektebim veli ve öğrencileri, ulusal düzeydeki özel okulculuk normlarını yeniden yaşayacaklar" şeklinde açıklama yaptı.