Silivri Mimarsinanspor, evde yok: 1-2

İkinci Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden ve hazırlık maçlarında fırtınalar estiren Silivri Mimarsinanspor, ligde aynı başarıyı gösteremiyor.

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  • 11.04.2022 12:31
  • Güncelleme: 11.04.2022 12:34
Silivri Mimarsinanspor, evde yok: 1-2
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadında konuk ettiği TEM Terkosspor karşısına mutlak galibiyet için çıkan Silivri Mimarsinanspor, 7. dakikada Hamza Maslouh ile 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 35. dakikada Hakan Ortakçı’nın golüne mani olamayan Silivri Mimarsinanspor, ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapadı. İkinci yarıda TEM Terkosspor’un ataklarına karşılık vermekte zorlanan Silivri Mimarsinanspor, 57. dakikada Akın Pamuk’un golü ile 2-1 geriye düştü. Silivri Mimarsinanspor’da Recep Yazıcı, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.

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