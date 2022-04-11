Silivri Mimarsinanspor, evde yok: 1-2

Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadında konuk ettiği TEM Terkosspor karşısına mutlak galibiyet için çıkan Silivri Mimarsinanspor, 7. dakikada Hamza Maslouh ile 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 35. dakikada Hakan Ortakçı’nın golüne mani olamayan Silivri Mimarsinanspor, ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapadı. İkinci yarıda TEM Terkosspor’un ataklarına karşılık vermekte zorlanan Silivri Mimarsinanspor, 57. dakikada Akın Pamuk’un golü ile 2-1 geriye düştü. Silivri Mimarsinanspor’da Recep Yazıcı, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.