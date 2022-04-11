Silivri Mimarsinanspor, evde yok: 1-2
İkinci Amatör Lig 2. Grupta mücadele eden ve hazırlık maçlarında fırtınalar estiren Silivri Mimarsinanspor, ligde aynı başarıyı gösteremiyor.
Silivri İBB Müjdat Gürsu Stadında konuk ettiği TEM Terkosspor karşısına mutlak galibiyet için çıkan Silivri Mimarsinanspor, 7. dakikada Hamza Maslouh ile 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 35. dakikada Hakan Ortakçı’nın golüne mani olamayan Silivri Mimarsinanspor, ilk yarıyı 1-1 beraberlikle kapadı. İkinci yarıda TEM Terkosspor’un ataklarına karşılık vermekte zorlanan Silivri Mimarsinanspor, 57. dakikada Akın Pamuk’un golü ile 2-1 geriye düştü. Silivri Mimarsinanspor’da Recep Yazıcı, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü.