Silivri Sahilinde kan aktı: 1 Ağır yaralı

Olay, dün gece 03:00 sıralarında Silivri Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre G.B. ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasındaki çıkan kavgada silah çekildi. Tabancadan çıkan kurşunların hedefi olan G.B., olay yerine gelen ambulansla Özel Silivri Anadolu Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalesinin ardından şahsın hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Olay yerinden kaçan ve ismi öğrenilemeyen şahsın kimlik tespiti ve yakalanması için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

