Kadın Bayram sonsuzluğa uğurlandı

TETSİAD Başkanı ve Bayramlar Brode Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Bayram’ın Annesi Kadın Bayram’ın Büyükçekmece Kuba Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına B. Çekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İBB. Belediye Meclis Üyesi Melih Yıldız, B. Çekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı, SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ve yönetimi, Millet Hastanesi Genel Koordinatörü Mustafa Arkaz, Millet Hastanesi Başhekimi Halil Narlı, Silivrili Sanayiciler, Tarım Eski Bakanı Lütfullah Kayalar, Anavatan Partisi Eski Milletvekili Yusuf Pamuk, Anavatan Partisi ve DYP eski İl ile İlçe başkanları, çok sayıda seveni katıldı.

Küba Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Merhume Kadın Bayram, B. Çekmece Mezarlığına defnedildi.

Değişim Gazetesi