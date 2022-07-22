Silivri'ye yeni hükümet konağı

Silivri’ye yapılacak olan yeni hükümet konağı projesiyle ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Silivri İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu “hükümetimizin ardı arkası kesilmeyen Silivri yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor” dedi.

Bozoğlu, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Kıymetli hemşehrilerim hükümetimizin ardı arkası kesilmeyen Silivri yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Silivri Hükümet Konağı ihalesi bugün sonuçlandı. En kısa sürede temelini atacağız inşallah.”

“İlçe başkanlığı görevine başladığım süreçten bugüne tüm gayret çaba mücadelemiz Silivri ve Silivri ye gelecek yatırımlar olmuştur. Sadece doğduğumuz ve doyduğumuz topraklar olarak görmeyip yarınlarımızın bize emaneti olduğu bilinci ile Silivri’mize hizmet edebilme adına verdiğimiz tüm mücadelemize yol arkadaşlığı yaptıklarımız şahittir. Yaptıklarımızın başardıklarımızın yapacak ve başaracaklarımızın teminatı olduğu düsturu ile çalışmaya ter dökmeye mücadeleye yılmadan çalışırken sizlerden uzak kalmak zorunda olup yanınızda bulunamadığımız ya da görüşemediğimiz hasret kaldığımız günleri bizlere unutturan eserler kazandırabilme uğruna döktüğümüz her damla teri şahsi reklam yapma gayretine girmeden gece gündüz demeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Amacımız geleceğe bugünden iz bırakmak ve bunun haklı gururunu hep beraber sizlerle paylaşmak.”

“Her daim desteklerini hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere, bir kez daha Silivri ye çok kısa sürede kazandırdığı birçok eser için İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ’ya teşekkür ediyorum.”