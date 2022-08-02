Silivri Yoğurt festivali 12 Ağustos'ta başlıyor

Bu yıl 60.sı düzenlenecek olan Silivri Yoğurt Festivali 12/13/14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festivalde Haluk Levent, Zara ve Yıldız Tilbe sahne alacak

12 Ağustos 2022 Cuma günü saat 19:30 ‘da Silivri Belediyesi önünde başlayacak kortejle start alacak festival için hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ediyor.