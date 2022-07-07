Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Silivri için üretiyor, Türkiye için geliştiriyoruz” vizyonu doğrultusunda 3 yıldır tarımsal ve hayvansal üretim çalışmalarını aralıksız sürdüren Silivri Belediyesi, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir projeye daha imzasını attı. Geçtiğimiz yıl çiftçilere 50 bin balya samanı ücretsiz hediye eden Silivri Belediyesi, bu yıl çıtayı daha yukarıya taşıyarak, kendi arazilerinden elde ettiği 100 bin balya saman ve yem bezelyesinin dağıtımına başladı. Sayalar Mahallesi’nde düzenlenen dağıtım törenine Silivrili üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Silivri Belediyesi bu çalışması ile Silivri’nin küçük ve orta ölçekli üreticilerine doğrudan 5 milyon TL’lik destek sağlamış olacak.

ECE: “BAŞKANIMIZIN DESTEKLERİ ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Sayalar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ece, “Başkanımız Volkan Yılmaz’ın verdiği tarımsal destekler bizde alışkanlık haline geldi. Bu desteklerin uzun yıllar devam etmesini ümit ediyoruz. Vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

KULOĞLU: “BAŞKANIMIZ HER ZAMAN ÇİFTÇİNİN YANINDA OLDU”

Ece’nin ardından kürsüye gelen Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, “Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz göreve geldiği ilk günden beri çiftçinin yanında olduğunu söylemiştir. Sağ olsun bunu sadece lafta bırakmadı. 300 dönümde üretim ile başlayan bu örnek davranış bugün 3.600 dönüm ile devam etmektedir. Ben Başkanımıza ve ekibine, ülkemize ve çiftçilerimize yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖZER: “VOLKAN YILMAZ’IN VARLIĞI BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS”

Törende bir konuşma yapan Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer de, “Sayalar bu bölgede en çok hayvancılık yapan, en çok süt üreten köyümüzdür. Tabi sanayi sektörüne geçtikten sonra vatandaşlarımız fabrikalarda çalışmaya başladı ve üretimimiz haliyle azaldı. Volkan Yılmaz’ın tarımsal destekleri ile bu bölgede bitmek üzere olan çiftçilik faaliyetleri tekrar hareketlendi. Ben bu nedenle Başkanımızın varlığını bizim için büyük bir şans olarak görüyorum.” diye konuştu.

ERTUĞRUL: “SİLİVRİ’NİN ADI TARIM VE HAYVANCILIKLA ANILIYOR”

Saman dağıtım töreninde Özer’in ardından kürsüye gelen Silivri İlçe Tarım Müdürü Nuri Ertuğrul, “Küçük aile işletmelerimiz Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren varlığını sürdürmüş, atadan dededen gelen tarım bilgisini nesilden nesile aktarmışlardır. Ben Sayın Başkanımız Volkan Yılmaz’a, geldiği ilk günden itibaren küçük aile işletmelerine yönelik verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eğer ülkemizde ve İstanbul’da Silivri’nin adı tarım ve hayvancılık ile anılıyorsa bunda Başkanımızın çok büyük etkisi vardır.” ifadelerini kullandı.

ÜRETİCİ YAYLA: “EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Törende çiftçileri temsilen bir teşekkür konuşması yapan Üretici Kemal Yayla, “Çiftçilere ücretsiz vermiş olduğu katma değeri yüksek yem bezelyesi ve saman desteği için Sayın Başkanımız Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

YILMAZ: “HERKES SİLİVRİ’DEKİ TARIM ÇALIŞMALARINI KONUŞUYOR”

Törende bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Bugün Silivri Belediyesinin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü marifetiyle 3 yıldır sabırla ve alın teriyle sürdürdüğü çalışmalardan bir tanesi olan 100 bin balya saman ve yem bezelyesinin dağıtımına başlamak üzere bir aradayız. Konuşmama başlamadan önce bizlere büyük bir vizyon ve ufuk koyarak, ‘Köylü milletin efendisidir.’ ‘Milli ekonominin temeli tarımdır.’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle ve minnetle yad etmek istiyorum. Ruhu şad olsun. Biz, Atatürk’ten aldığımız ilhamla 2019 yılında göreve gelirken Silivri’nin tarımı ve hayvancılığıyla 20 milyon İstanbulluyu besleyebilecek, İstanbul’un gıda ve hayvancılık üssü olacak potansiyele sahip olduğunu söyledik. Tarım yapacağız dedik. Elde ettiğimiz ürünleri de dar gelirli çiftçilerimizle paylaşacağımızı ifade ettik. Bu anlayışla; Silivri Belediyesinin hiç ekilmeyen, dikilmeyen ya da kim tarafından ekildiği belli olmayan arazilerinde zirai faaliyete başladık. Bize gülenler oldu. ‘Bu ülkede çiftçilik mi kaldı’ diyenler oldu. Ne mutlu bize ki yaptığımız çalışmalar neticesinde bugün herkes Silivri’de yürütülen tarımsal çalışmaları konuşuyor.” ifadelerini kullandı.

YILMAZ: “BİZ BU TOPRAKLARA BAŞ KOYDUK”

Silivri Belediyesinin tarımsal ürün çalışmalarına dair detayları rakamlarıyla anlatan Başkan Volkan Yılmaz, “Bugüne kadar 550 tonun üzerinde yerli ve milli sertifikalı tohumluk arpayı, ilçemizde bulunan 3000’in üzerindeki çiftçimize ücretsiz dağıttık. Bu yıl ise tohumluk arpa üretimimizi 1.500 dönüme çıkardık. 2020 yılında 10.000 litre ayçiçek yağını 2000 ihtiyaç sahibi ailemize, 2021 yılında ise 50.000 litre ayçiçek yağını 10.000 dar gelirli ailemize ulaştırdık. Bu yıl yerli ayçiçek tohumu ile ektiğimiz arazilerden elde edeceğimiz ürünlerle üreteceğimiz 100.000 litre ayçiçek yağını yine ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Bu yaz ilk kez 50 ton unu, 5 kg paketler halinde 10.000 ailemizle paylaşacağız. 75 dönümden elde ettiğimiz 500 ton silajlık mısırı 1000 hayvancımıza hediye ettik. Belediye envanterimize kazandırdığımız Katı Gübre Serpme Aracımızla bedelsiz olarak çiftçilerimize hizmet veriyoruz. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle yaptığımız protokol kapsamında; ilçemizdeki tüm hayvan üreticilerimizin aşılarını, uygulama bedellerini ve bütün maliyetlerini karşılıyoruz. Bu yıl ve önümüzdeki yılla beraber yaklaşık 400 bin TL olan aşı maliyetini biz ödeyeceğiz. Kurban Bayramı vesilesiyle başlatmış olduğumuz kampanya kapsamında; vatandaşlarımızın bağışladıkları kurbanları Silivrili üreticilerimizden alarak onlara destek oluyoruz. Danamandıra Mahallemizde barbunya üretimini artırmak ve geliştirmek amacıyla, her yıl kadın çiftçilerimize toprak altı ve toprak üstü gübre desteği veriyoruz. Selimpaşa Mahallemizde kavun ve bamya üretimi yapan kadın çiftçilerimize, 500 dönüm belediye arazimizi 5’er dönümlük dilimler halinde tahsis ettik. Silivri Köy Pazarımızda kadın çiftçilerimize tezgâh açma imkânı sunduk. Kadir Has Üniversitesi iş birliği ile hayata geçireceğimiz Tarım Teknoparkı projemizde, kadın üreticilerimize de ayrı bir değer vereceğiz. Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Başkanlığı Erasmus Programları kapsamında geliştirdiğimiz ‘Tarım Kooperatiflerinde Kadının Güçlendirilmesi’, ‘İklim Değişikliğine Uyum İçin Tarımda Yenilikçi Bir Mesleki Eğitim Perspektifi’ ve ‘Zeytinin Kalbine Yolculuk’ projelerimizle toplam 410.000 euro hibe desteği almaya hak kazandık. Bu topraklarda tarım yapılabilmesi için topraklarımıza yapılan işgalin önüne geçmek adına toplamda 700 adet kaçak yapının yıkım işlemini gerçekleştirdik. Biz, sadece laf üretip icraat yoksunu olanlardan olmadık. Biz, söz verip arkasını dönüp giden ve unutulanlardan olmadık. Biz, yapmadıklarını yaptı gibi gösterip şov yapanlardan olmadık. Biz icraat yaptık, alın teri döktük, emek harcadık. Biz sizlerle beraber tarım için, hayvancılık için bu topraklara baş koyduk. Hiç kimse merak etmesin; yerli ve milli üretimi yaygınlaştırmaya, tarım ve hayvancılığa sahip çıkmaya, çiftçilerimize ve üreticilerimize destek olmaya, kentimizin ekonomisini büyütmeye ve ülkemiz için öncü projelere imza atmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

ERMİŞ: “SİLİVRİ’DEKİ TARIM ÇALIŞMALARINI DUYUYOR VE MERAK EDİYORUZ”

Silivri Kaymakamlığına vekaleten törene katılan Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, yaptığı konuşmada “Volkan Başkanın tarım konusunda yaptığı çalışmaları komşu ilçe olarak biz de duyuyor ve merak ediyorduk. Bu nedenle bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İstanbul tarım konusunda potansiyeli olan ancak maalesef üretimde istenilen noktada olmayan bir şehir. Ben bu durumun önümüzdeki dönemlerde değişebileceğini umut ediyorum. Volkan Başkanımızın varlığı da bu anlamda büyük bir şans. Çiftçilerimize tavsiyem; üretsinler, birlik beraberlik içerisinde olsunlar ve Volkan Yılmaz’dan daha çok istifade etsinler.” ifadelerini kullandı.

Dağıtım törenine; Silivri Kaymakamlığına Vekaleten Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri İlçe Tarım Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü İskender Kuloğlu, Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören çiftçilerin davul zurna eşliğinde saman ve yem bezelyelerini teslim almalarının ardından sona erdi.