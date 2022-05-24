Silivrispor'da Ergun Ortakçı dönemi başladı

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Silivrispor ilk olarak geçtiğimiz sezon gruplarda takımı şampiyon yapan başarılı teknik adam Ergun Ortakçı ile yeni sezonda da anlaşma sağladı.

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  • 24.05.2022 21:43
  • Güncelleme: 24.05.2022 21:44
Silivrispor'da Ergun Ortakçı dönemi başladı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Geçtiğimiz sezon Silivrispor’a final oynatan Ortakçı ile her konuda anlaşma sağlandı. Başkan Akgün Duru ve transfer komitesinin önceki gün yaptığı toplantının ardından başarılı teknik adam ile bir yıl daha devam kararı alındı. Önceki gün bir araya gelen heyet her konuda anlaştı. Yönetimin yeni sezon için teknik adamın hazırlayacağı raporlar doğrultusunda transfer görüşmelerine de başlayacağı bildirildi.

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SHA Editör
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