Silivrispor'da Ergun Ortakçı dönemi başladı

Geçtiğimiz sezon Silivrispor’a final oynatan Ortakçı ile her konuda anlaşma sağlandı. Başkan Akgün Duru ve transfer komitesinin önceki gün yaptığı toplantının ardından başarılı teknik adam ile bir yıl daha devam kararı alındı. Önceki gün bir araya gelen heyet her konuda anlaştı. Yönetimin yeni sezon için teknik adamın hazırlayacağı raporlar doğrultusunda transfer görüşmelerine de başlayacağı bildirildi.