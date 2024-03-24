Sınava hazırlanan öğrencilere müjde

Kocaeli’de Bilgievleri, Akademi Liseler ve gençlik merkezlerinde sınava hazırlanan öğrenciler için "etüt-kütüphane" dönemi başlatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim kurumları olan Bilgievleri, Akademi Liseler ve gençlik merkezlerinde öğrencilerin YKS ve LGS’ye rahat bir ortamda hazırlanabilmeleri için "etüt-kütüphane" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrenciler, hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında Bilgievleri, Akademi Liseler ve gençlik merkezlerinde bulunan kütüphanelerde sınavlara hazırlanabilecek.

"Polisliği kazanarak vatanıma, milletime hayırlı bir evlat olmak istiyorum"

Akademi Lise’nin kütüphanesine arkadaşının tavsiyesiyle başvuru yaptığını belirten Murat Savcı, "Kütüphanenin KPSS’ye hazırlık sürecime büyük bir katkısı var. Polisliği kazanarak vatanıma, milletime hayırlı bir evlat olmak istiyorum. Kütüphanenin çalışma alanı geniş, verim alınabilecek bir ortam, personeller güler yüzlü. Kütüphaneyi arkadaşlara tavsiye ederim. Buraya gelip ders çalışabilirler. Akademi Lise öğrencisi olmadığım halde kütüphaneden faydalanabiliyorum. Böyle bir imkanı bize sağladıkları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi.

"Öğretmenler çok ilgili"

Üniversite sınavına hazırlandığını belirten Çiğdem Erdem, "Ders çalışmak için verimli bir ortam arıyordum. Genç nüfusun fazlalığından dolayı gittiğim diğer kütüphaneler çok doluydu, fazla verim alamıyordum. Daha sonra internette Akademi Liselerin kütüphanelerine misafir öğrenci olarak giriş yapabileceğimi gördüm. Şimdi hem kütüphaneyi hem de bilişim sınıfını kullanabiliyorum. Buradaki imkanlar çok fazla ve öğretmenler çok ilgili. Kütüphane ortamı çok sessiz, her daldan ve branştan kitaplar var. Büyükşehir Belediyesi’nin bize sunduğu bu güzel fırsat sayesinde sınava daha verimli hazırlanabiliyorum" diye konuştu.

"Öğrenciler için çok büyük bir şans"

Misafir öğrenci olarak pek çok yönden Akademi Lise’yi kullandığını belirten 11. sınıf öğrencisi Ayşenaz Şentürk ise "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir imkanın sunuluyor olması öğrenciler için çok büyük bir şans. Çalışmak için en önemli şeylerden biri de çalışma ortamı. Kütüphaneler her zaman kalabalık oluyor ve yer bulunamıyor. Akademi Lise’de bu tarz problemlerin yaşanmaması çok güzel. Kütüphanede her branştan öğretmen bulup sorular yöneltebiliyoruz" ifadelerini kullandı.