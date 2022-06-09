SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri: Dosta güven düşmana korku saldı

Tekirdağ'da 56'ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde SOLOTÜRK'ün uçuşları muhteşem gösterilere sahne oldu.

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  • 09.06.2022 21:33
  • Güncelleme: 10.06.2022 02:14
SOLOTÜRK'ten muhteşem gösteri: Dosta güven düşmana korku saldı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tekirdağ’da 56’ncısı düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali çerçevesinde SOLOTÜRK‘ün uçuşları muhteşem gösterilere sahne oldu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 56’ncı Uluslararası Kiraz Festivali’nde Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK uçuş yaptı. Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan Pilot Binbaşı Emre Mert ve Pilot Binbaşı Murat Bakırcı yaptıkları akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Binlerce vatandaşın büyük ilgiyle izlediği gösterilerde ’SOLOTÜRK kalkışı’ ve ’SOLOTÜRK tonosu’ gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan ’saygı uçuşu’ hareketini de gerçekleştiren pilotlar izleyenlerden tam not aldı.

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Gösterileri TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in yanı sıra binlerce vatandaş ayakta izledi.

İHA

SHA Editör
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