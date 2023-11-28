Sorsor: 'Görüşmelerinizden Para Kazanma Dönemi Başlıyor!'

SorSor, geleneksel sosyal medya platformlarından farklı olarak, kullanıcılarının iletişim becerilerini nakit paraya dönüştürmelerine yardımcı oluyor. Platform, sesli ve görüntülü konuşmalar için dakika başına belirlenen ücreti kazanmanızı sağlayarak sosyal medya kullanımını ödüllendiriyor. Bu, kullanıcıların sıradan iletişimlerini gelir elde etme fırsatına dönüştüren bir devrim niteliği taşıyor.

SorSor aynı zamanda yerli bir girişim olarak, Tüm kullanıcılarına yeni bir deneyim sunuyor. Platform, Sosyal Medya kültürünü ve topluluğunu desteklemeyi amaçlıyor ve bu alanda yeni fırsatlar yaratıyor.

SorSor'un Temel Özellikleri:

Anında Kazanç: SorSor, telefonunuzu açar açmaz başkalarıyla iletişim kurarak anında para kazanma fırsatı sunar. Dakika başına ödeme alarak iletişiminizi değerli hale getirir. Kazancınız anında SorSor cüzdanınıza yüklenir.

Gelişmiş Güvenlik: Kullanıcıların gizliliği SorSor'un önceliğidir. Platform, ileri düzey güvenlik önlemleriyle kullanıcı bilgilerini korur ve kişisel verileri gizli tutar.

Kullanıcı Dostu : SorSor, kullanıcı dostu ve kolay anlaşılır bir arayüze sahiptir, böylece herkesin platformu rahatlıkla kullanabilmesini sağlar üstelik tamamen Reklamsız

Ödeme Seçenekleri: SorSor’da kazandığınız paraları(SorSor Cash) 7/24 kolayca tanımladığınız banka hesabınıza çekebilirsiniz.

SorSor'un CEO'su Okan GÜLALİOĞLU, "SorSor olarak, iletişimin değerini anlatıyor ve herkesin özellikle dijital olarak hizmet verebilen günlük görüşmelerinden, sohbetlerinden ve mesajlaşmalarından para kazanabilmesini sağlıyoruz. Kullanıcılarımıza anlık kazanç sağlama fırsatı sunarak, geleneksel sosyal medya kullanımını tamamen değiştirmeyi hedefliyoruz. SorSor'u kullanarak, iletişim yeteneklerinizi finansal kazanca dönüştürebilirsiniz." dedi.

SorSor'un yeni sosyal medya devrimine katılın ve iletişiminizi ödüllendirin!

SorSor Hakkında:

SorSor, iletişimlerinizden para kazanmanızı sağlayan yenilikçi bir sosyal medya platformudur. Kullanıcılarına sesli ve görüntülü konuşmalar için dakika başına ödeme yapma fırsatı sunar. Platform, güvenlik, kolay kullanım ve anlık kazanç sağlama konularını öncelik olarak ele alır ve kullanıcılarının gizliliğine ve güvenliliğine büyük önem verir.