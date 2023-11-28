Tekirdağ'da kanlı pusu: 3 kişi yaralandı

Tekirdağ Çerkezköy’de motosikletli iki kişi husumetlerinin bulunduğu araca pusu kurarak sokak ortasında kurşun yağdırdı. 10 kurşunun isabet ettiği araçtaki 3 kişi yaralandı.

Olay, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karacan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 55 ADV 790 plakalı aracı ile Karacan Sokak üzerinde seyir halinde olan V.Ç., sokak üzerinde tanıdıkları olduğunu iddia ettiği E.D. C.D. ve İ.Ö’ye rastladı. 3 şahsı aracına alan V.Ç. sokak üzerinde bir süre ilerledikten sonra aracı motosiklet ile takibe alan kar maskeli kimliği belirsiz 2 kişi, araca Karacan sokak üzerinde kurşun yağdırdı.

Paniğe kapılan V.Ç. hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken, kurşunların isabet ettiği E.D. C.D. ve İ.Ö. yaralandı. E.D. C.D. ve İ.Ö.’nün husumetlisi olduğu iddia edilen motosikletli şüpheliler olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışırken, araç sürücüsü V.Ç.’nin durumu hemen 112 ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Yaralılar olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, Simge Sokak üzerine de Olay Yeri İnceleme ekipleri çağırıldı. Ekipler tarafından yapılan ilk incelemede araca 10 kurşunun isabet ettiği belirlendi. Araç detaylı incelenmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayın yaşandığı Karacan Sokak’ta polis ekipleri 12 boş kovan bulurken, Kümeevler mevkiinde ikamet ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.