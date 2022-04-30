Spor alanlarının standartları yükseliyor

Silivri Müjdat Gürsu Spor Tesisi’nde iki adet halı sahanın zemin ve çelik konstrüksiyonlarının yenilenmesi ile başlayan çalışmalarda ise sona gelinirken mevcut spor alanlarına ilave olarak tesise bir de fitness salonu da kazandırılıyor. Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi, Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi, Haldun Alagaş Spor Tesisi, Hakkı Başar Spor Tesisi, Şile Spor Kompleksi, Sultangazi Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi ile Pendik Çamlık ve Kaynarca Spor Tesislerindeki 11 halı saha bu yılın bakım ve yenileme programına alınan tesisler arasında yer alıyor.

FIFA STANDARTLARINA UYGUN OLACAK

Geçtiğimiz yıl FIFA standartlarına ulaştırılan, amatör ve profesyonel futbol kulüplerine yeniden hizmet vermeye başlayan Silivri Müjdat Gürsu Stadının ardından bu yıl Bayrampaşa Stadının zemini de yenilenecek. Beyoğlu Stadı da çalışmalara dahil edilecek bir diğer tesis olacak. Her iki tesiste zemin ve tribünlerde yapılacak yenilemenin ardından statlara FIFA standartları getirilecek.

KORTLARIN SAYISI ARTIYOR

İBB Spor Tesislerinin tenis kortları da yenileme çalışmalarına dahil ediliyor. Alanı uygun olan ya da açık spor alanı olarak hizmet veren alanların yerine de yeni tenis kortları yapılıyor. Sarıyer Metin Oktay Spor Tesisi, Pendik Çamlık Spor Tesisi, Florya Spor Tesisi, Pendik Sahil Spor Tesisi, Bostancı Sahil Spor Tesisi, Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi ve Tuzla Sahil Spor Tesisi ile Avcılar Spor Kompleksi, Pendik Kaynarca Spor Tesisi ve Bayrampaşa Spor Tesisinde toplamda 17 kort için bakım, yenileme ve dönüşüm çalışmaları yapılacak. Çalışmalar kapsamında ayrıca Maltepe’deki Orhangazi Şehir Parkında yer alan 60x40 ölçülerindeki plaj sporları alanı da yenilenecek.

2 YILDA 21 TESİS

İBB’nin mevcut 83 bin 600 metrekare olan halı saha ve tenis kortları alanının 66’lık kısmı modernize edilmiş olacak. 55 bin 450 metrekare spor alanı yenilenmiş olacak. Son iki yılda 21 spor tesisinde 3 stat, 27 halı saha ve 23 tenis kortuna ulaşacak yenileme sonucunda tesislerin hem kullanım kapasitesi artacak hem de daha verimli kullanılması sağlanacak. Çalışmaların 2022 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.

