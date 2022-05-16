Spor Toto 1. Lig'in son hafta programı açıklandı
Spor Toto 1. Lig'in 2021-2022 sezonu 38. hafta programı açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’in 2021-2022 sezonu 38. hafta programı açıklandı.
Spor Toto 1. Lig’in 2021-2022 sezonu 38. haftasında oynanacak maçların programı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden açıklanan mücadele programı şu şekilde:
20 Mayıs Cuma
17.00 Boluspor - Altınordu
17.00 Tuzlaspor - Samsunspor
20.00 Denizlispor - BŞB Erzurumspor
20.00 Balıkesirspor - Eyüpspor
20.00 İstanbulspor - Bandırmaspor
21 Mayıs Cumartesi
16.00 Ankara Keçiörengücü - MKE Ankaragücü
16.00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor
19.00 Kocaelispor - Adanaspor
19.00 Bursaspor - Menemenspor