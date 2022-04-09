Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.

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  • 09.04.2022 22:28
  • Güncelleme: 09.04.2022 23:39
Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 4 - Alanyaspor: 1 (Maç sonucu)
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, evinde karşılaştığı Alanyaspor’u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

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58. dakikada Novais’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta direkt kaleye giden meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu’nda kaldı.

64. dakikada Rachid Ghezzal’ın penaltı noktası üzerinden vuruşunda kaleci Marafona topu çeldi. Pozisyonun devamında Valentin Rosier’in sol direğin yanından vuruşunda meşin yuvarlak kale çizgisine paralel olarak gitti.

78. dakikada sol kanattan Rıdvan Yılmaz’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Güven Yalçın’ın ceza sahası içi sol tarafından uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1

Stat: Vodafone

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Samet Çiçek xx, Kamil Çetin xx

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Welinton xx (Necip Uysal dk. 84 ?), Vida xx, Montero xx, Valentin Rosier xxx, Josef de Souza xxx, Can Bozdoğan xx, Rıdvan Yılmaz xxx (Umut Meraş dk. 84 ?), Rachid Ghezzal xxx (Miralem Pjanic dk. 75 x), Alex Teixeira xx (Kevin N’Koudou, dk. 64 x), Michy Batshuayi xxx (Güven Yalçın dk. 64 xx)

Yedekler: Emre Bilgin, Atiba, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Emirhan İlkan

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Fatih Aksoy x, Furkan Bayır x, Borja x, Novais x (Wilson Eduardo dk. 68 x), Efkan Bekiroğlu x (Leroy Fer dk. 80 ?), Umut Güneş x (Emre Akbaba dk. 57 x), Efecan Karaca xx, Tayfur Bingöl x, Candeias x (Oğuz Aydın dk. 57 x)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Ahmet Gülay, Awaziem, Emirhan Aydoğan, Milunovic, Miha Mevlja

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Michy Batshuayi (dk. 2 ve 43), Josef de Souza (dk. 25), Güven Yalçın (dk. 78) (Beşiktaş), Efecan Karaca (dk. 23) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Welinton, Michy Batshuayi, Valerien Ismael(Beşiktaş)

İHA

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