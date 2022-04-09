Aleyna Ertürk Dünya şampiyonu

Dubai'de devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası'nda bugün yıldız kızlar epede mücadele eden Milli Eskrimci Aleyna Ertürk finalde Ukraynalı Anna Maksymenko'yu 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 09.04.2022 19:41
  • Güncelleme: 09.04.2022 20:10
Aleyna Ertürk Dünya şampiyonu
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Dubai’de devam eden Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası’nda bugün yıldız kızlar epede mücadele eden Milli Eskrimci Aleyna Ertürk finalde Ukraynalı Anna Maksymenko’yu 15-11 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Dünya Eskrim Şampiyonası’nda dün genç kadınlar epede kazandığı bronz madalya ile tarihi bir başarı elde eden Aleyna Ertürk, bugün de yıldız kızlar epe kategorisinde bir ilke imza attı. İki günde iki madalya kazanan Ertürk, bu başarılı sonuç ile yine kategorisinde en iyi dünya derecesinin sahibi olarak Türk eskrim tarihine adını altın harflerle yazdı

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Ertürk, bugün gerçekleştirdiği başarılı mücadelesinde; pul müsabakalarını birinci sırada tamamlayarak tablo-128’i maç yapmadan geçti. Ertürk t-64’te Büyük Britanyalı Hannah Lebor’u 15-9, t-32’de Fransız Anaelle Doquet’i 15-9, t-16’da Rumen Emma Sont’u 15-12, çeyrek finalde ABD’li Sarah Gu’yu 15-7, yarı finalde ise Hong Konglu Hailin Chen’i 15-14 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Finalde Ukraynalı Anna Maksymenko’yu 15-11 yenen ay-yıldızlı sporcu altın madalyanın sahibi oldu.

Bugün yıldız kızlar ve erkekler epede mücadele eden diğer milli eskrimciler Murat Meriç 16., Kayra Naz Özcan 32., Berra Sonyüksek 41., Halis Efe Elibol 41. ve Yalgın Yeter ise organizasyonu 55. sırada tamamladı.

Şampiyona yarın (10 Nisan Pazar); genç kadınlar ve erkekler epe kategorilerinde yapılacak takım müsabakalarının ardından sona erecek.

İHA

SHA-Y
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Elektrik kesintisi yapılacak

Elektrik kesintisi yapılacak

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivrispor ve Çilimli idare etti 1-1

Silivri'de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Silivri’de yerli ve milli Ayçiçek tohumları tanıtıldı

Başkan Yılmaz'dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkan Yılmaz’dan Ramazan Ayı Mesajı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

Takla atan araç içinde hayatını kaybetti

2
Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

Samet Demir son yolculuğuna uğurlandı.

3
Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu !

4
Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

Meteoroloji, turuncu ve sarı kodlu uyarıda bulundu

5
Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı

Takip ettiği kadını silahla öldürdü, ardından kendi kafasına sıktı

6
Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

2021 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

'Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini gösterelim'

DAHA FAZLA
Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Karakaş, Planların ilk bölümünü tamamladık

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

Yaklaşık 18 milyon öğrenci için ara tatil bugün başlıyor

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

İstanbul İçin Sağanak Yağmur Uyarısı!

1930'dan bu yana değişmeyen lezzet

1930’dan bu yana değişmeyen lezzet

Başkan Yılmaz: 'Yat limanı projesi Silivri'ye çok yakışacak'

Başkan Yılmaz: ‘Yat limanı projesi Silivri’ye çok yakışacak’