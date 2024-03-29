Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.

Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı 2 Nisan Salı, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Galatasaray - Hatayspor maçında Ali Şansalan, Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinde Arda Kardeşler ve RAMS Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasında da Zorbay Küçük düdük çalacak.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Süper Lig’de 31. hafta maçlarının hakemleri şöyle:

2 Nisan Salı

17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor: Alper Akarsu

20.30 Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan

20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba

17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman

20.30 Konyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

20.30 Kayserispor - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler

4 Nisan Perşembe

20.30 Samsunspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek

20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük