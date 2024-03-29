Süper Lig'de 31. hafta hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı.
Trendyol Süper Lig’de 31. hafta heyecanı 2 Nisan Salı, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Buna göre Galatasaray - Hatayspor maçında Ali Şansalan, Fenerbahçe - Adana Demirspor mücadelesinde Arda Kardeşler ve RAMS Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasında da Zorbay Küçük düdük çalacak.
Süper Lig’de 31. hafta maçlarının hakemleri şöyle:
2 Nisan Salı
17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor: Alper Akarsu
20.30 Galatasaray - Hatayspor: Ali Şansalan
20.30 Gaziantep FK - Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Çağdaş Altay
3 Nisan Çarşamba
17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük: Turgut Doman
20.30 Konyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa: Ömer Faruk Turtay
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Arda Kardeşler
4 Nisan Perşembe
20.30 Samsunspor - Pendikspor: Bahattin Şimşek
20.30 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Zorbay Küçük