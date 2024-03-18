Tarihi Beyazıt Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı

Tarihi Beyazıt Kulesi ve Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi'ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.

Tarihi Beyazıt Kulesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Tarihi Beyazıt Kulesi ve Beşiktaş’ta bulunan Deniz Müzesi’ne 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümünde ışık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 109. yıldönümü vesilesiyle tarihi Beyazıt Kulesi ve Beşiktaş’ta bulunan Deniz Müzesi akşam saatlerinde ışıklandırıldı. Işık boyama tekniği ile Türk bayrağı yansıtılan yapılar görsel şölen oluşturdu.

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