Tarihi Kırkpınar öncesi altın kemer Nedim Gürel'in oldu

Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri öncesinde Kocaeli'de düzenlenen güreş organizasyonda altın kemer Nedim Gürel'in oldu.

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  • 05.06.2022 22:14
  • Güncelleme: 06.06.2022 11:11
Tarihi Kırkpınar öncesi altın kemer Nedim Gürel'in oldu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri öncesinde Kocaeli’de düzenlenen güreş organizasyonda altın kemer Nedim Gürel’in oldu.

Kocaeli’de 14.’sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri tamamlandı. Tarihi Kırkpınar güreşi öncesi yapılan organizasyona ilgi yoğundu. Turnuvada 65 başpehlivan boy gösterdi. 13 boydan 960 güreşçinin de katıldığı organizasyona toplam 1025 sporcu katılmış oldu. Başpehlivanların yarışında merakla beklenen şampiyonluğu Nedim Gürel göğüsledi. Finalde İsmail Balaban’ı mağlup eden Gürel, altın kemerin sahibi oldu.

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Organizasyona dair açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli, sporun başkenti olacak demiştik. Bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu manada çok ciddi spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Sekapark’taki yağlı güreşler yıllardır ilgiyle takip ediliyor. Türkiye’nin dört bir yanından güreşseverler gelip burayı izliyorlar. Başpehlivanlarımızın neredeyse tamamının katıldığı bir organizasyon oldu. Bu seneki organizasyonumuzda sınıf atlama imkanı da tanınmış oldu. Bu da Kocaeli’yi benzer 5 tane organizasyondan biri haline getirdi. Bizim açımızdan kategori atlama imkanının verilmesi önemli bir başarı. Bu sene bir başka yeniliğimiz de alanımızda oldu. Oldukça güzel bir ortam oluştu burada. Hem tribünler açısından hem saha açısından daha güzel bir organizasyon oldu. Güreşseverler mutlu, güreşçilerimiz mutlu, federasyon mutlu, biz de mutluyuz” şeklinde konuştu.

İHA

SHA Editör
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