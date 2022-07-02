Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı
Edirne'de 661.'si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ikinci günü başladı.
SHA Silivri Haber Ajansı - Editör
Edirne’de 661.’si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin ikinci günü başladı.
Edirne’de 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ikinci gün müsabakalarında Sarayiçi Er Meydanı’nda cazgırın anonslarıyla pehlivanlar güreş tuttu. Minik 1 boy 4 tur müsabakaları ile başlayan güreşlerde öğleden sonra başpehlivanlar kura çekiminin ardından eşleriyle güreş tutacaklar.
İHA
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