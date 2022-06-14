Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi 2022 yılı Haziran ayı 1. oturumunda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu adına söz alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Haziran ayının önemli gün ve haftalarına değinirken, bu ay içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı. Volkan Yılmaz, yaptığı konuşmada, Kırsal Mahallelere pahalı su satılması, Halk Ekmek ve Halk Süt üzerinden İBB yönetimini eleştirerek, “Biz Silivri Belediyesi olarak, İBB’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ücretsiz danışmanlık vermeye gönüllüyüz. Bize sorsunlar, danışsınlar, ama iş algı ya da makyajsa bize danışmalarına gerek yok. Biz o işlerde yokuz. Biz aşkla heyecanla işimizi yapmaya, doğruları söylemeye devam edeceğiz. Siz de bu doğrular karşısında gülüp eğlenmeye, ağustos böceği gibi saz çalıp türküler söylemeye devam edeceksiniz.” dedi.

“YASAYA AYKIRI HAREKET EDİYORSUNUZ”

Konuşmasında İBB tarafından köylerde uygulanan su tarifeleri ile ilgili konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Israrla köylüye çiftçiye ucuz su vermemek için direniyorsunuz ve bizi her seferinde bunun siyasetini yaptırmak zorunda bırakıyorsunuz. Yasa size Kırsal Mahalle tarifesi uygulamanızı, yani İSKİ’nin uygulamamış olduğu tarifenin 4’te 1 fiyatına su faturası kesmeyi size zorunlu kılmış ama İSKİ Genel Müdürlüğü’nün çalışanları bu konuda bir içtihat üretmiş. Ne diyor biliyor musunuz? İkametgâh eşleştirmesi… İkametgâhı o köyde yoksa o eve pahalı su faturaları kesmişsiniz. Köylerimizden çığ gibi fatura yağıyor. 8,64 liradan fatura kesmişsiniz. Bu yasal olarak yapamayacağınız bir şey. Siz şuan çıkan yasaya aykırı hareket ediyorsunuz. Köyde evi olan ama ikametgâhı ilçede olan birinin köydeki evine pahalı su faturası kesiyorsunuz. Böyle bir hakkınız yok. Biz bunu gündeme getirdikten sonra ilçe başkanlarınız köyleri ziyaret etti. ‘Müjde pahalı su fiyatlarını 4’te 1 oranında indirdik.’ diyerek açıklama yaptılar. Allah aşkına pahalı su faturasını kesen sizsiniz, kemeniz gereken ucuz su faturasını kesince müjde diyorsunuz. Köylüye eşeğini kaybettiriyorsunuz, buldurduğunuz zaman da sevinmesini bekliyorsunuz.” diyerek, köylüden 3 ay boyunca pahalı satılan su bedelinin iade edilmesini talep etti.

“BU MAKİNALAR YERLİ TOHUMUN DÜŞMANI”

İBB tarafından Silivri Ziraat Odasına bağışlanan tarım makinalarına değinen Başkan Yılmaz, “Tarım politikaları ile ilgili Ekrem İmamoğlu’nun danışmanları, Ekrem Beyi her seferinde boşluğa düşürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne tarım politikaları ile ilgili ücretsiz danışmanlık yapmaya hazırım. Silivri Belediyesi tarımla ilgili ne yapıyorsa 3 ay geriden gelerek sizler de benzerini yapmaya çalışıyorsunuz. Silivri Belediyesi olarak ilçemizde faaliyet gösteren çiftçi ve hayvancılarımıza destek olmak adına Katı Gübre Serpme Makinası alarak ücretsiz bir şekilde hizmetlerine sunduk. Kepçe bizden, yükleme bizden, motorin, kamyon bizden, sonra da gübre serpme makinasına yükleyip çiftçinin tarlasına atmak bizden. Silivri Belediyesi olarak tek kuruş istemiyoruz. 20 ineği olan bir kişinin yıllık gübreyi bertaraf etme maliyeti 20 bin lira. Bu hizmet müthiş bir ses getirdi. Bunun ardından İBB 3 tane gübre serpme makinası aldı. İBB Meclisinde de onay verdik. Silivri Ziraat Odasına bu 3 makinayı hediye etti. Bu makinanın çalışması için önüne 3 tane traktör lazım bir de motorin lazım. Silivri Ziraat Odası bunu nasıl ve hangi bütçe ile işletecek ve çiftçiye hizmet verecek?” diye sorguladı. Yılmaz, gübre serpme makinalarının İBB’nin Tarım Müdürlüğünün envanterinde olması ve personelleri ile hizmet vermesi önerisinde bulundu.

İBB tarafından Silivri Ziraat Odasına bağışlanan tohum eleme makinası üzerinden eleştirilerini sürdüren Başkan Yılmaz, “Bu eleme makinası tohumcunun ve yerli tohumun düşmanı. Bu makinada elenen tohumun rekoltesi en az % 15 düşüyor. İlaçlanamayacak, doğru elenemeyecek. Tohumunu bu makinada eleyen çiftçinin tohumu sertifika hüviyeti kazanmadığı için Tarım ve Orman Bakanlığımızdan destek de alamayacak. Türk tarımında her geçen gün rekolteye ihtiyacımız olduğu bugünlerde, bu makineler rekolte düşmesine sebep olacak atıl bir yatırım. İBB Silivri’deki çiftçinin hayrına olacak son derece faydalı iki tanede silaj makinası verdi.” dedi.

‘AĞUSTOS BÖCEĞİ’ BENZETMESİNDE BULUNDU

İBB’ye ait Halk Süt ve Halk Ekmek hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “Halk Süt’te olduğu gibi tarımla ilgili yaptığınız projelerde çuvallayarak gidiyorsunuz” diyerek, şunları söyledi: “Duydum ki Halk Süt’ü ihale edecekmişsiniz. Silivri Belediyesi olarak Akören Köyünde ilçemizdeki hayvancılarımızın hayvanlarına 1 yıl boyunca ücretsiz aşı yapılması için tören yaptık. Orada bir hayvancımız çıktı; ‘Bizden süt alan da yok, sütü arayan da yok.’ dedi. Ayrıca Silivri’de İBB tarafından süt dağıtılan aile de görmedim. Halk Ekmek, İstanbullu 1600 üreticiden yılda 10.000 ton buğday alacakmış. Siz çiftçi olsanız buğdayınızı kime satarsınız? İBB 7 lira fiyat garantisi açıkladı. Zaten bakanlık 7,05 lira olarak buğday alımını açıkladı. Siz tüccardan Tarım ve Orman Bakanlığından daha yüksek bir fiyat vereceksiniz ki çiftçi size buğdayını versin. Çiftçi size buğdayını vermeyecekse, sizin çiftçinin buğdayını alıyoruz videonuz yalnızca klipten ibaret kalacak. Siz bu kafayla İstanbul’daki üreticiden buğday alamazsınız. Biz Silivri Belediyesi olarak, İBB’nin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne ücretsiz danışmanlık vermeye gönüllüyüz. Bize sorsunlar, danışsınlar ama iş algı ya da makyajsa bize danışmalarına gerek yok. Biz o işlerde yokuz. Aşkla heyecanla biz işimizi yapmaya, doğruları söylemeye devam edeceğiz. Siz de bu doğrular karşısında gülüp eğlenmeye, ağustos böceği gibi saz çalıp türküler söylemeye devam edeceksiniz.” dedi.