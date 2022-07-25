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Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde çıkan yangında 80 dönüm anız ile 5 dönüm çamlık alan zarar gördü.

Tekirdağ'da anız ve çamlık alan alev alev yandı
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Olay, Marmara Ereğlisi Çeşmeli Mahallesi kırsalındaki Poyraz Çatağı mevkiinde meydana geldi. Buğday anızı olan tarlada yangın çıktı. Havaya yükselen yoğun dumanlar Çorlu’nun Türkgücü ile Havuzlar mahallelerinden de görüldü. Yangın büyüyerek çamlık alana da sıçradı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Çorlu ve Marmara Ereğlisi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday anızı olan arazi küle dönerken, 5 dönüm çamlık alan da zarar gördü.

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İHA
Editör

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