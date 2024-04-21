Tekirdağ'da arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Malkara’nın Ahievren Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Salih Avcı ile arkadaşı M.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K. pompalı tüfek ile arkadaşı Salih Avcı’yı yaraladı. Ağır yaralanan Avcı, olay yerine gelen ambulans ile Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesine sevk edilen Salih Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Gözaltına alınan M.K.’nin ise jandarmada işlemleri devam ediyor.