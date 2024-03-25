Tekirdağ'da sağanak yağış

Meteoroloji'nin uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterdi.

Tekirdağ'da sağanak yağış
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Meteoroloji’nin uyarılarından sonra Tekirdağ’da sağanak yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da beklenen yağış Süleymanpaşa ilçesinde etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunacak yer aradı. Hazırlıklı dışarıya çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yoluna devam etti. Sağanak yağış etkisini sürdürürken, yağış sebebiyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.

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