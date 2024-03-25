Tekirdağ'da sağanak yağış
Meteoroloji'nin uyarılarından sonra Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji’nin uyarılarından sonra Tekirdağ’da sağanak yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Tekirdağ’da beklenen yağış Süleymanpaşa ilçesinde etkisini gösterdi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunacak yer aradı. Hazırlıklı dışarıya çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak yoluna devam etti. Sağanak yağış etkisini sürdürürken, yağış sebebiyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.