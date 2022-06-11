Tekirdağ merkezli 11 ilde Trakya HDK meclisine düzenlenen operasyonda 29 tutuklama

PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 38 kişiden 29'u tutuklandı.

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  • 11.06.2022 11:14
  • Güncelleme: 11.06.2022 11:50
Tekirdağ merkezli 11 ilde Trakya HDK meclisine düzenlenen operasyonda 29 tutuklama
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

PKK/KCK’ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 38 kişiden 29’u tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube ekipleri, KCK’nın Trakya HDK meclisine bağlı faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda elde edilen bilgiler, belgeler ve ifadeler doğrultusunda 3 Haziran 2022 tarihinde operasyon için düğmeye bastı. PKK/KCK’ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) düzenlenen operasyonda Tekirdağ’da 24, Edirne’de 3, Kırklareli’nde 3, İzmir’de 3, Muğla’da 4, İstanbul’da 3, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale’de birer adres olmak üzere 45 adrese girilerek arama yapıldı.

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Aramlar ve operasyonlarda toplamda 38 kişi gözaltına alındı.

Geniş çaplı operasyonda HDP Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Emin Orhan, HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Hüseyin Güzel, HDP Edirne İl Eş Başkanı Melahat Çelik, HDP Kırklareli İl Eş Başkanı Yakup Aslan, HDP Bingöl İl Eş Başkanı Saadet Fırat, HDP Genel Merkez Dil ve Kültür Komisyonu Üyesi Kemal Yıldız ve HDP Tekirdağ eski İl Eş Başkanı Ömer Güven isimli şahısların da aralarında bulunduğu 29 kişi adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. Geriye kalan 9 kişi ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İHA

SHA Editör
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