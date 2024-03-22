Temiz enerjide 'yakıt hücresi teknolojisi' ufukta

Son yıllarda havacılık sektöründe temiz enerji üretimindeki problem giderek artıyor ve bu alandaki çözüm arayışları hızla ivme kazanıyor. Temiz enerji üzerine çalışmalar yürüten GreenKnowTech şirketinin CEO’su Doç. Dr. Oğuz Kaan Özdemir, Türkiye’nin yakın gelecekteki yakıt hücresi ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Özdemir, yakıt hücresi teknolojisinin ülkeye kazandırılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Dünya genelinde temiz enerjiye olan talep artarken, yakıt hücresi teknolojisi yeniden ön plana çıkıyor. Özellikle havacılık endüstrisinde daha etkin enerji sağlama potansiyeliyle dikkat çeken bu teknoloji, şu anda sınırlı sayıda kullanılıyor. Sistemin en önemli parçalarından biri olan katalizör üretiminde ise Türk mühendisler yüksek performanslı katalizör üretmek için kolları sıvadı. Doç. Dr. Oğuz Kaan Özdemir’in liderliğindeki Greenknowtech ekibi, çevre dostu PEM tipi yakıt hücresi gibi yeni teknolojiler üzerinde de çalışıyor. PEM tipi yakıt hücresi, verimliliğin yanı sıra düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve çevre dostu olma özellikleriyle de öne çıkıyor.

Havacılık sektörünün geleceği yakıt hücresinde

Havacılık sektörünün geleceğinde yakıt hücresinin önemli bir yer edineceğine değinen YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından Greenknowtech’in CEO’su Doç. Dr. Oğuz Kaan Özdemir “Yakıt hücresi kavramı Türkiye’de 2005-2010 yılları arasında oldukça popülerdi, ancak 2010’dan itibaren ilgi biraz kaymaya başladı ve bataryalar ile pil konuları öne çıkmaya başladı. Son dönemde ise özellikle enerji yoğunluğu açısından, yani birim kütle başına düşen enerji miktarı olarak adlandırılan ölçütte, piller özellikle hareketli uygulamalarda, özellikle havacılık gibi alanlarda yetersiz kalıyorlar. Bu noktada, yakıt hücreleri daha etkili bir çözüm sunuyor” dedi.

“Sıfır karbon emisyonu yakıt hücresi teknolojisinde kaçınılmaz bir gereklilik”

Paris İklim Anlaşması’nın 2050 yılı sıfır karbon emisyonu hedefinin bir parçası olarak yakıt hücrelerinin önemli bir temiz enerji kaynağı olarak öne çıktığını belirten Doç. Dr. Oğuz Kaan Özdemir "Yakıt hücreleri ticarileşme sürecinde bir adım geride kalmış olsa da özellikle Paris Anlaşması’nın etkisiyle ve 2050’de sıfır karbon emisyonu hedefi doğrultusunda, yakıt hücreleri artık kaçınılmaz bir gereklilik haline geliyor. Birçok yakıt hücresi modeli mevcut ancak havacılık sektöründe kullanılabilecek olanlar arasında en önde geleni PEN tipi yakıt hücreleri. PEN tipi yakıt hücrelerini seçmemizin birkaç nedeni var: İlk olarak, verimlilik önemli bir faktör. Diğer yakıt hücrelerine kıyasla, PEN tipi yakıt hücreleri biraz daha iyi bir performans sunuyor. Enerji girişine karşılık ne kadar enerji elde edildiği bizim için önemli bir ölçüttür. İkinci olarak, PEN tipi yakıt hücreleri düşük sıcaklıklarda çalışabilir. Üçüncü ve en önemli özellikleri ise oldukça çevreci olmalarıdır. Hidrojen girişi, hava veya oksijen girişiyle su ve ısı dışında herhangi bir kirletici madde çıkmaz" dedi.

“Yeşil enerjiye olan ilgi ve yönelim giderek artıyor”

Yakıt hücresi bileşenlerinin üretimine devam edeceklerini açıklayan Doç. Dr. Oğuz Kaan Özdemir “Türkiye’deki enerji sektöründe, yeşil enerjiye olan ilgi ve yönelim giderek artıyor. Bu doğrultuda, mevcut ürünlerimizi pazarlama ve bilgi birikimimizi paylaşma fırsatı bulduk. Geçen yıl, 2023 Mart’ında, YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde Greenknowtech adında bir firma kurduk. Hem danışmanlık hizmeti veriyoruz hem de yakıt hücresi teknolojisi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eğer dünyanın birçok yerinde bu teknolojiler uygulanabiliyorsa, Türkiye’de de uygulanabilir. Yakın zamanda TÜBİTAK 1507 projesine başvurduk ve yakıt hücresi teknolojisinin bir bileşenini üretme hedefimiz doğrultusunda adımlar atmaya devam ediyoruz.” dedi.