Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi

Son dönemde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 liralık zammın ardından sigaranın fiyatları yeniden güncellendi. P.M. grubuna gelen zamla birlikte bu grubun en ucuz sigarası 25,5 TL, en pahalısı ise 40 TL oldu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 05.05.2022 10:49
  • Güncelleme: 05.05.2022 10:49
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte

Ocak ve mart aylarında yapılan zamlardan sonra sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. 2 aylık aranın ardından P.M. grubuna ait sigaralara bugün 2 TL zam yapıldı.

EN UCUZ SİGARA 25.5 TL OLDU
Bugünden geçerli olacak olan yeni fiyatlandırmaya göre; P. M grubunda en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zam gelmişti.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

 

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Başkan Yılmaz'dan Kadir Gecesi Mesajı

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

Kadir Gecesi'nde alkollü paylaşım yapan şahıslar hakkında soruşturma

2
Silivri'de bayram namazı saati

Silivri’de bayram namazı saati

3
Denize sıfır nezih bir mekan...

Denize sıfır nezih bir mekan...

4
Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

5
Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

6
Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

Tekirdağ Saray'a şehit ateşi düştü

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Jandarma'dan kaçak organik gübre operasyonu

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

Hacı Hamdi Arkaz son yolculuğuna uğurladı

DAHA FAZLA
Silivri protokolü bayramlaştı

Silivri protokolü bayramlaştı

Milletvekili Arkaz'ın baba acısı

Milletvekili Arkaz’ın baba acısı

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Jandarmadan sahte plaka ve hırsızlık çetelerine operasyon

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Trakya'dan İstanbul'a girişlerde 'bayram' denetimi

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı

Kaymakam Toğan denetimlere katıldı