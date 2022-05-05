Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi
Son dönemde art arda gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 liralık zammın ardından sigaranın fiyatları yeniden güncellendi. P.M. grubuna gelen zamla birlikte bu grubun en ucuz sigarası 25,5 TL, en pahalısı ise 40 TL oldu.
Ocak ve mart aylarında yapılan zamlardan sonra sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. 2 aylık aranın ardından P.M. grubuna ait sigaralara bugün 2 TL zam yapıldı.
EN UCUZ SİGARA 25.5 TL OLDU
Bugünden geçerli olacak olan yeni fiyatlandırmaya göre; P. M grubunda en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zam gelmişti.
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