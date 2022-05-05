Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha geldi

Ocak ve mart aylarında yapılan zamlardan sonra sigara fiyatlarına bir zam daha geldi. 2 aylık aranın ardından P.M. grubuna ait sigaralara bugün 2 TL zam yapıldı.

EN UCUZ SİGARA 25.5 TL OLDU

Bugünden geçerli olacak olan yeni fiyatlandırmaya göre; P. M grubunda en ucuz sigara 25.50 TL; en pahalı sigara ise 40 TL oldu. Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zam gelmişti.