Tokat Vakfının 38. kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlandı
Tokat Vakfının 38. kuruluş yıl dönümü Ankara Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde 500'den fazla Tokatlının katılımıyla kutlandı.
Tokat Vakfının 38. kuruluş yıl dönümü Ankara Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde 500’den fazla Tokatlının katılımıyla kutlandı.
Tokat Vakfının 38. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Ankara’da gala yemeği düzenlendi. Zübeyde Hanım Sosyal Tesislerinde 500’den fazla Tokatlının katıldığı gecede birbirinden güzel etkinlikler düzenlendi. Yıl boyunca ayrı kalmanın hasretiyle birbirleriyle kucaklaşan Tokatlılar geceye renk katan sanatçıların türküleri eşliğinde doyasıya eğlendiler.
Tokat’ın yöresel lezzetlerinden keşkek ve yaprak sarmasının ikram edildiği gecede, Kıtalararası Şampiyonluk unvanı bulunan kick bokscu Muhammed Dursun altın kemeriyle Tokatlılar selamladı.
Tokat Vakfı Genel Başkanı Kerem Erdem, yaptığı konuşmada, “Vakfın kuruluşunda emeği geçen, vakıf kuruluş gecesinin gerçekleşmesine hizmet eden, geceye katılım sağlayan hemşerilerime teşekkür ediyorum” dedi.
Gece boyunca Tokatlıların unutulmaz anlar yaşadığı programa; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Ankara Milletvekili Adnan Beker, birçok vakıf ve dernek başkanı katılım sağladı.
Katılımcıların kendi aralarında memleket hasreti giderdiği, tanıştığı, kaynaştığı, doyasıya eğlendiği gecede bir daha ki sene buluşma sözü verilerek programa son verildi.